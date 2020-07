Debela toča v Trbovljah poškodovala tudi nekaj avtomobilov #foto

Fotografija debele toča prihaja iz Trbovlja, kjer se je včeraj zvečer razbesnela močna nevihta, ki jo je spremljal tudi... Posted by Neurje.si on Wednesday, 1 July 2020

Najbolj sta bili prizadeti območji občin Trbovlje in Hrastnik. Toča je poškodovala ostrešja nekaj objektov, meteorna voda je poplavila železniški podvoz in nekaj objektov, hudourniške meteorne vode so na cestišča nanesle zemljino in drug material ter spodjedle zemljišče in s tem ogrožale en stanovanjski objekt, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Močan veter je odkril ostrešje enega objekta in podrl nekaj dreves. Zabeležen je bil en udar strele, zaradi katerega je tlelo v telekomunikacijski napravi v stanovanjskem objektu.

Skupno je bilo zabeleženih 15 dogodkov, pri čemer je bilo za sanacijo posledic aktiviranih devet gasilskih enot in v enem primeru tudi potapljači.

Gasilci so izčrpali vodo iz poplavljenih objektov, zasilno prekrili poškodovana ostrešja, razžagali in odstranili podrto drevje ter odmašili odtoke meteorne vode. Ponekod so si pri sanaciji posledic meteorne hudourniške vode pomagali s težko mehanizacijo, še poroča uprava za zaščito in reševanje.