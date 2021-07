Danes vreme bolj muhasto. Kako bo v prihodnjih dneh?

Danes se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno vreme. Popoldne lahko nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem se bo ogrelo do 29 stopinj Celzija.

V soboto bomo deležni več sonca in nekoliko nižjih temperatur. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Dežnikov še ne pospravljajte

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo deževalo, v ponedeljek popoldne pa se bo zjasnilo.