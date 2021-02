Danes in jutri bo še večinoma suho in toplo vreme #video

Danes bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Dopoldne se bo na vzhodu in severu delno zjasnilo. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli 2, drugod od 6 do 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na vzhodu do 17 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in se čez dan razširil na večji del države. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Še bo razmeroma toplo.

V ponedeljek bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Meja sneženja se bo na severu spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, še napovedujejo vremenoslovci.