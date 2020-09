Danes in jutri nekaj stopinj topleje

Danes bo sončno, predvsem v severovzhodni Sloveniji občasno zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V četrtek bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo.