Dan brez česa zaznamujemo danes?

Kajenje tobaka škoduje tako rekoč vsem organom v telesu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Predvsem pa je eden od glavnih dejavnikov bolezni dihal, ki vključujejo kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in pljučnega raka, so v sporočilu za javnost zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Kadilci so bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom in imajo zvišano tveganje za težji potek bolezni covid-19. "Aktivni kadilci s covid-19 imajo tudi večjo verjetnost, da bodo imeli hude zaplete v primerjavi z nekadilci. Povečano tveganje za smrt zaradi covid-19 v bolnišnici so ugotovili tudi pri nekdanjih kadilcih v primerjavi s tistimi, ki niso nikoli kadili," pa poudarjajo na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Opustitev kajenja ima dodatne koristi za zdravje

Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju, v času covid-19 pa pomeni pomembne dodatne koristi za zdravje. Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo kajenje opustiti sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, NIJZ svetuje, da se vključijo v številne brezplačne programe za opuščanje kajenja v Sloveniji.

Na brezplačnem svetovalnem telefonu za opuščanje kajenja 080 27 77 lahko vsakdo pridobi potrebne informacije oziroma se dogovori za pomoč. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.

Svetovanje za opuščanje kajenja je dostopno tudi na forumu Med.Over.Net, na voljo sta brošuri Izzivi opuščanja kajenja in Ne bom več kadil, ne bom več kadila, več informacij lahko kadilci najdejo tudi na spletni strani Skupaj za zdravje.

V lekarnah na voljo nikotinsko nadomestno zdravljenje

V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja (žvečilke, obliži in inhalatorji), ki lahko olajšajo odtegnitvene simptome. Druga zdravila pa lahko na recept predpiše osebni zdravnik.

K brezplačnemu vodenemu skupinskemu opuščanju kajenja ob tej priliki vabi tudi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

V Splošni bolnišnici Jesenice bodo danes na stojnici v avli v pritličju stavbe skupaj s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin mimoidoče spodbujali k opustitvi kajenja.