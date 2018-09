Četrtina lesnih peletov je slabše kakovosti, kot oglašujejo

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije analizirala 25 vzorcev lesnih peletov in ugotovila, da je eden od vzorcev neustrezen. Pri kar šestih pa so po izmerjenih parametrih določili nižji kakovostni razred, kot je bil označen na embalaži, so sporočili ZPS.

Tako raba kot tudi proizvodnja lesnih peletov v Sloveniji naraščata. Kot je povedala Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije, smo lani v Sloveniji prvič dosegli presežek izvoza nad uvozom.

"Največ peletov še vedno uvozimo iz Romunije. Po podatkih inštituta imamo v Sloveniji 20 proizvajalcev peletov, katerih skupna proizvodnja je lani dosegla 110 tisoč ton. Po naših ocenah je raba peletov v Sloveniji v zadnjih petih letih naraščala in je lani presegla 160 tisoč ton," so Krajnčevo povzeli na ZPS.

V analizi 25 vzorcev

Foto: Klemen Korenjak V okviru tokratne analize sta ZPS in inštitut testirala pelete v 15-kilogramskih vrečah, ki so najbolj primerni za uporabo v kaminih, kaminskih pečeh in v manjših sistemih za centralno ogrevanje. Kupili so jih na različnih prodajnih mestih po Sloveniji.

V izbor so uvrstili 19 vzorcev z označenim razredom kakovosti A1 in šest iz razreda A2, saj te na ZPS kot edine priporočajo za nakup, ker zagotavljajo najbolj kakovostno in do okolja prijazno ogrevanje.

"Med peleti, ki so imeli na embalaži označen razred A1, smo našli tudi takšne, ki jih zaradi previsoke vsebnosti pepela nismo mogli razvrstiti v nobeno kategorijo, zato so dobili končno skupno oceno 0. Pri omenjenem vzorcu smo pogrešali tudi najbolj osnovne informacije, na primer številko certifikata in izvor surovine," je raziskavo povzel rezultate Boštjan Okorn z ZPS.

Veliko jih ima certifikate, vendar prodajalčeve

Petim vzorcem razreda A2 so določili nižji kakovostni razred zaradi previsokega deleža pepela ali premajhne mehanske obstojnosti. "En vzorec pa so iz prvega kakovostnega razreda A1 razvrstili v A2," je dodal.

Spodbudno je, da ima veliko peletov na trgu razne certifikate, skrb vzbujajoče pa, da je na trgu vedno več peletov, označenih le s certifikatom distributerja oziroma prodajalca. "Ta je lahko zavajajoč, saj potrošnik zmotno misli, da označuje kakovost peletov - v resnici pa zgolj potrjuje, da distributer oziroma prodajalec skrbi za ustrezno skladiščenje in transport peletov, tudi tistih, ki nimajo certifikata proizvajalca," je še opozoril Okorn.