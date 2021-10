Celje znova med najlepšimi večjimi mesti v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Knežje mesto je tako kot lani prejelo dve priznanji: letos za tretje mesto v kategoriji večja mesta, MCC Hostel Celjskega mladinskega centra pa je zmagal v spletnem glasovanju (»Glas ljudstva«) v kategoriji mladinska prenočišča.

Spomnimo , da je Celje leta 2018 zmagalo v kategoriji večja mesta, lani tudi v spletnem glasovanju ter v tej kategoriji osvojilo drugo mesto po oceni strokovne žirije. Knežje mesto je lani osvojilo še eno lovoriko, in sicer je MCC hostel osvojil prvo mesto v kategoriji mladinska prenočišča.

Pogled na Stari grad z ocvetličenega mostu čez Savinjo na Čopovi ulici.

"Dobre uvrstitve našega mesta na tem uglednem tekmovanju seveda niso naključje, saj v zadnjih letih še bolj načrtno in premišljeno skrbimo za lep in urejen videz Celja. Izvedli smo celovito prenovo starega mestnega jedra, v njem že nekaj let z javnim razpisom izvajamo obnovo fasad, v okviru projekta energetske sanacije smo obnovili tudi eno najbolj prepoznavnih stavb v mestu, Celjski dom. Vsako leto ocvetličimo mostove, cestne vpadnice, ulice v središču mesta in vrtove gostinskih lokalov ter te površine še širimo. Skrbimo za urejenost zelenic in drugih javnih površin, pohodne poti v mestnem gozdu in rekreacijske površine. Seveda predvsem tudi za to, da mesto redno čistimo in pobiramo odpadke, da prebivalce in obiskovalce Celja ob odhodu na delo vsak dan pričaka čisto in urejeno mesto. Vse to je tudi posledica dobrega dela naših javnih podjetij. Veseli nas, da je strokovna komisija prepoznala ta prizadevanja, pa tudi ljudje, ki živijo v mestu in prihajajo vanj od drugod, saj pohvale prejemamo tudi od njih," je povedal župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot.

Dobri dosežki Celja so seveda tudi rezultat izboljšav turistične ponudbe v zadnjih letih in kakovostne turistične promocije, za kar skrbijo v Zavodu Celeia Celje. Pred koronačasom je Celje v zadnjih letih beležilo rast števila domačih in tujih turistov, ta trend je ustavila koronakriza. Po koncu zaprtja družbe in sprostitvi najostrejših ukrepov se v Celje turisti znova vračajo in njihovo število se spet povečuje.

Nov videz središča Celja

V okviru celovite prenove starega mestnega jedra, ki je bila izvedena z evropskimi sredstvi, so bili na novo tlakovani nekatere glavne ulice in trgi v središču mesta, Prešernova in Stanetova ulica, Krekov in Glavni trg. Na zadnjem je bil urejen tudi Paviljon arheologije z novim turistično-informacijskim centrom (TIC). Paviljon za prezentacijo arheologije je leta 2019 prejel Europa Nostra Award, kar je najprestižnejša nagrada, ki jo mesto lahko dobi za področje konservatorstva.

V okviru evropskega projekta Generator je Mestna občina Celje obnovila kultno stavbo v starem mestnem jedru – nekdanjo blagovnico Teko (Tehnomercator) – in tam uredila znanstveno zabavno središče Tehnopark. Tudi ulici, ki ga obkrožata, Gubčeva in Lilekova, sta bili obnovljeni, z njiju so bila umaknjena parkirišča za avtomobile in sta postali območje za pešce in kolesarje.

Prenovljeni Muzejski trg (Foto: Andraž Purg)

Avtomobilska pločevina se je morala umakniti tudi z Muzejskega trga, tudi ta je doživel celovito prenovo in je zdaj mnogo privlačnejši. Pod delom trga in čudovito stavbo Stare grofije, ki se nahaja na tem mestu, nastaja še eno razstavišče "mesto pod mestom", kjer bodo "in situ" na ogled imenitne arheološke najdbe iz rimske dobe. Prenovljeni Muzejski trg se je v zadnjem času uveljavil tudi kot mikavno koncertno prizorišče.

Cvetličenje mesta

Prava uspešnica je v zadnjih letih postalo ocvetličenje Celja na mostovih, podvozih in drugih mestih. Na mostovih čez Savinjo se od maja do pozne jeseni bohotijo vodenke in zmajeva krila, podvoz na Mariborski cesti, osrednji prometni žili mesta, so zavzele pelargonije in sivi gmoti betona nadele mnogo prijaznejši videz. Kot novo ocvetličeno mesto na območju prometa se je letos pridružil tudi podvoz v Kersnikovi ulici.

Že nekaj let v središču mesta na glavnih ulicah navdušujejo cvetlične piramide, cvetlična korita pa lepšajo tudi prostor na terasah gostinskih lokalov.

Za cvetličenje mesta, košnjo in urejanje zelenic, krožišč, mestnega parka in drugih zelenih javnih površin, obrezovanje dreves ipd. skrbi javno podjetje Zelenice. Podjetje je v tem letu opravilo tudi temeljito obnovo pohodnih poti okrog Šmartinskega jezera, prav tako dohodne poti do te turistične znamenitosti Celja. Z novimi ureditvami, kot so obnovljene skakalnice in wake park, ter zasebnima naložba, kot sta izgradnja restavracije Panorama, Gozdna učna pot v Zalivu Loče itn, Šmartinsko jezero postaja vse mikavnejša točka za prebivalce in obiskovalce Celja.

Urejanje pohodnih poti okrog Šmartinskega jezera (Foto: Jan Grušovnik)

Zelene površine – pljuča mesta

K privlačnemu in urejenemu videzu mesta zagotovo prispeva strateška in načrtna skrb za zelene površine. Plod takšne dolgoročne politike Mestne občine Celje v zadnjih dvajsetih letih je bil v sodelovanju z Zavodom za gozdove Celje nastanek Mestnega gozda, ki obsega več kot sto hektarjev gozda na južnem območju Celja in skoraj 15 kilometrov urejenih pohodnih poti.

Mestni gozd je postal priljubljeno rekreativno in izobraževalno središče prebivalcev in obiskovalcev Celja, skoraj vsako leto tam nastajajo nove pohodne poti. Po prenovi priljubljene Pelikanove poti na Stari grad je Mestna občine Celje z lesenim podestom in veliko pokrito leseno klopjo na novo uredila tudi območje ob vznožju Starega gradu. Tam je Celjski mladinski center v sodelovanju s Planinskim društvo Celje Matica uredil naravno plezališče.

V Mestni občini Celje načrtno skrbimo za ohranjanje in zasajanje novih dreves v mestu. Ob vsaki novogradnji cest in stavb se poskušamo izogniti podiranju dreves, če pa to ni mogoče, zasadimo nova.

Nova podzemna zbiralnica odpadkov v Gregorčičevi ulici.

Čisto mesto s prijaznejšim ravnanjem z odpadki

Ob vseh dobrodošlih prenovah v mestu ostaja seveda ključna skrb, da je Celje vsak dan urejeno in čisto. To nalogo uspešno opravlja javno podjetje Simbio, ki v zadnjem obdobju v mestnem jedru uresničuje usmeritev Mestne občine Celje o zamenjavi klasičnih nadzemnih zabojnikov za odpadke s podzemnimi. Ti so tako nameščeni na območjih zadnjih večjih prenov, na Muzejskem trgu, v Gubčevi, Aškerčevi in Gregorčičevi ulici, kjer smo prenovili stavbo za nove prostore zdravstvenega doma.

Mnogo manj vpadljivi in bolj estetski podzemni zabojniki so zagotovo pomembno prispevali k lepšemu videzu v mestnem središču. Podjetje Simbio s sodobnejšimi in lepšimi postopoma zamenjuje tudi nadzemne zabojnike v blokovskih naseljih, prav tako pogosteje izvaja akcije pregledovanja pravilnosti odlaganja odpadkov in osveščanja prebivalcev v sodelovanju s komunalnim nadzornikom. Vse to tudi prispeva k lepši podobi ekoloških otokov in celotnemu videzu mesta.

V koronačasu, ko se je zaradi zaprtja gostinskih lokalov in povečanja dostave hrane tudi močno povečala uporaba plastične embalaže, je bila za delavce podjetja Simbio skrb za čisto okolje še poseben izziv.

V Mestni občini Celje verjamemo, da so vsa opisana prizadevanja za lepše Celje kot celoto opazili v strokovni komisiji akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna in tudi letos knežje mesto uvrstili med najbolj privlačne destinacije v državi.

Cvetlična žoga, ki jo je podjetje Zelenice postavilo na Krekovem trgu pred začetkom evropskega nogometnega prvenstva EURO U-21 v Celju. (Foto: Gregor Katič)

Cvetlična žoga navdušila Celje je še posebej lepo cvetlično kuliso doživelo v času letošnjega evropskega nogometnega prvenstva mladih reprezentanc EURO U-21. Takrat je podjetje Zelenice pripravilo veliko cvetlično žogo, ki jo je krasilo 2.240 rumenih in modrih mačeh in je bila resnično prava paša za oči. V času prvenstva je župan Bojan Šrot skupaj s častnimi meščani Celja posadil štiri drevesa, značilna za države udeleženke turnirja v Celju, skupaj z mladimi pa šestnajst sadnih dreves v trajen spomin na vse udeleženke prvenstva v Sloveniji. V času prvenstva je župan Bojan Šrot skupaj s častnimi meščani Celja posadil štiri drevesa, značilna za države udeleženke turnirja v Celju, skupaj z mladimi pa šestnajst sadnih dreves v trajen spomin na vse udeleženke prvenstva v Sloveniji.

Zlata vrtnica in metla za lepše okolje K lepši podobi Celja veliko pripomore tudi tradicionalna akcija Turističnega in kulturnega društva Celje, Zlata vrtnica in metla, s katero društvo ocenjuje urejenost stanovanjskih in poslovnih okolij in najlepšemu vsako leto podeli zlato vrtnico, hkrati tudi metlo kot opozorilo, da je stanje treba izboljšati.

Naročnik oglasnega sporočila je Mestna občina Celje.