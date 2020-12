Čaka nas oblačen in deževen konec tedna

Danes bo oblačno, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo dvignila do okoli 1.500 metrov nad morjem. Ob morju bo pihal zmeren do močan jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno. Dež se bo na zahodu še okrepil in se sredi dneva in popoldne postopno širil proti vzhodu. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jugo bo čez dan postopno oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V ponedeljek nekoliko hladneje

V noči na ponedeljek bo dež prehodno ponehal, nekoliko se bo ohladilo. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih, občasno pa tudi v osrednjih krajih, bodo spet krajevne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov.

Morje bo poplavilo nižje ležeče dele obale

Zaradi močnega deževja bodo v nedeljo narasli vodotoki v zahodni Sloveniji. V Julijskih Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Morje bo občasno poplavilo nižje ležeče dele obale.