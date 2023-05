Bratuškova: Letna vinjeta se bo po novem podražila #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in minister za obrambo Marjan Šarec na novinarski konferenci predstavljajo odločitve, sprejete na 10. redni seji vlade.

Vlada je danes odločala o predlogu uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki predvideva zvišanje cene elektronskih vinjet za vozila. Potem ko za dvig cen pretekla leta ni imela posluha, je ministrstvo za infrastrukturo podprlo predlog Darsa o 6,8-odstotni podražitvi. Letna vinjeta za avtomobile bo tako stala dobrih 117,5 evra.

"Vlada je sledila predlogu Darsa. Treba je zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost družbe Dars, da bomo lahko izpeljali vse zastavljene projekte. Velika večina Slovenk in Slovencev je vinjete za letošnje leto že kupila, zato bodo ta dvig občutili šele ob nakupu v naslednjem letu. Letna vinjeta za osebna vozila, ki danes stane 110 evrov, bo po novem stala 117 evrov in pol," je pojasnila ministrica Alenka Bratušek.

Dodatni denar, ki bo prišel iz naslova podražitve vinjet, bo namenjen projektom Darsa, med drugim gradnji tretje razvojne osi in gradnji karavanškega predora. Do konca letošnjega leta bo ta znesek predvidoma znašal 5,3 milijone evrov, v naslednjem letu pa bo iz naslova podražitve vinjet prišlo 14, 6 milijona evrov dodatnega denarja.

Vlada je danes potrdila tudi Novelacijo investicijskega programa za projekt "Drugi tir Divača-Koper". V njem je predvideno, da se bo projekt zaključil konec leta 2025, potem pa sta še dve tromesečji, da se odpravijo morebitne napake.

"Takrat je bila ta investicijska vrednost ocenjena na milijardo 150 milijonov evrov, v danes potrjenem investicijskem programu pa je to milijarda 109 milijonov evrov. Finančna konstrukcija za ta tir je zaprta in v tej novelaciji ni več predvidenega kapitalskega deleža zaledne države, ampak projekt ostaja v celoti v slovenskih rokah," je še povedala Bratuškova.

Šarec: Uresničujemo, kar smo napovedali

Obrambni minister Marjan Šarec je povedal, da je vlada s sklepi občinam prizadetim s poplavami in plazovi zagotovila sredstva v višini 1,7 milijona evrov za intervencijske stroške. Stroški sanacije pa bodo povrnjeni po nekoliko daljših postopkih, je pojasnil.

Gre za stroške, za katere so občine ocenile, da so jih imele s tehnično opremo, hrano, orodjem, ponjavami in podobnimi zadevami na intervenciji. Obrambni minister je ob tem dejal, da bo država občinam te stroške povrnila rekordno hitro v roku enega tedna, tako bodo lahko svoje proračune namenile za druge zadeve.

Dodal je, da gre le za povrnitev intervencijskih stroškov, stroški sanacije pa bodo povrnjeni ko bodo zaključeni nekoliko daljši postopki. Pojasnil je, da oceno škode izvedeta obrambno ministrstvo oz. uprava za zaščito in reševanje, za stroške sanacije pa so pristojni drugi resorji.

V tem mesecu je severovzhod države zajelo več večjih neurij, samo v občini Šentilj so našteli 122 zemeljskih plazov ob cestah in objektih, od tega jih je okoli 80 večjega obsega, ter še okoli 300 plazov na kmetijskih zemljiščih. Več stanovanjskih hiš je trajno neprimernih za bivanje, pet družin pa je bilo včeraj še vedno nastanjenih v kontejnerjih.

Minister za delo Luka Mesec je predstavil prve sklepe vlade glede napovedi premierja Roberta Goloba o sto milijonov evrov težkem paketu za upokojence. Ta zajema izredno usklajevanje pokojnin, vdovske in invalidske pokojnine ter "božični" letni dodatek. Medtem letos izrednega dviga pokojnin ne bo, je povedal Mesec.