Bratuškova bo pokojnega poslanca Kramarja zamenjala že danes

Poslanke in poslanci državnega zbora bodo na današnji izredni seji ob 13. uri potrjevali poslanski mandat Alenki Bratušek, ki bo v poslanskih klopeh nadomestila v soboto umrlega poslanca Franca Kramarja. Pred tem poteka žalna seja ob smrti poslanca.

Poslanke in poslanci so se s smrtjo poslanca SAB Franca Kramarja uradno seznanili na začetku včerajšnje izredne seje, na kateri so potrjevali osmi protikoronski zakon.

O prenehanju poslanskega mandata je nato DZ s sklepom obvestil državno volilno komisijo (DVK). Ta je sprejela ugotovitveni sklep, da Kramarjev poslanski mandat prevzame kandidat, ki je v njegovi volilni enoti na volitvah poslancev leta 2018 dosegel drugi najboljši rezultat. To je uspelo predsednici SAB Alenki Bratušek.

DVK je ugotovitveni sklep poslala v DZ, kjer ga je že obravnavala in potrjevala mandatno-volilna komisija (MVK). Bratuškova mora prejeti končno potrditev še na glasovanju v DZ, kar se bo zgodilo na današnji seji.

Kramar, ki je bil v zadnjem času bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni, je umrl pretekli konec tedna. 60-letni Kramar, rojen v Bohinjski Bistrici, je bil dvakrat župan Občine Bohinj, leta 2018 pa je bil izvoljen med poslance SAB, v DZ je bil član več parlamentarnih odborov.