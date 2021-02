Bratuškova bi pokojnega poslanca Kramarja lahko nadomestila že ta teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovnik državnega zbora v takšnih primerih določa, da se morajo o smrti poslanca Kramarja seznaniti poslanke in poslanci DZ, kar se bo zgodilo že na jutrišnjem začetku izredne seje parlamenta.

O prenehanju mandata bo DZ s sklepom obvestil Državno volilno komisijo (DVK). Ta bo na torkovi dopisni seji sprejela ugotovitveni sklep, da Kramarjev poslanski mandat prevzame kandidat, ki je v njegovi volilni enoti na volitvah poslancev leta 2018 dosegel drugi najboljši rezultat. To je uspelo predsednici SAB Alenki Bratušek, je potrdil predsednik DVK Dušan Vučko.

Po doseženih rezultatih v volilni enoti Kranj so si kandidati sledili tako: Foto: Državna volilna komisija DVK bo ugotovitveni sklep poslala v DZ, kjer ga bo v sredo obravnavala in potrjevala Mandatno volilna komisija (MVK), kamor bo povabljena tudi Bratuškova. Končno potrditev pa mora dobiti še na glasovanju DZ. Čeprav bo žalna seja v sredo, na njej mandata Bratuškovi ne bodo potrjevali. Kdaj bi se to lahko zgodilo, še ni znano, po pojasnilih DZ pa bi lahko bilo tudi v tem tednu.

V državnem zboru so danes odprli žalno knjigo. Vanjo so se kot prvi vpisali predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik republike Borut Pahor in predsednica SAB Alenka Bratušek. Žalna seja DZ ob smrti poslanca bo v sredo ob 12. uri.

Kramar, ki je bil v zadnjem času bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni, je umrl pretekli konec tedna. 60-letni Kramar, rojen v Bohinjski Bistrici, je bil dvakrat župan Občine Bohinj, leta 2018 pa je bil izvoljen med poslance SAB, v DZ je bil član več parlamentarnih odborov. Njegovo mesto v DZ naj bi zasedla Bratuškova.