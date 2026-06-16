Brane Kastelic toži POP TV

Potem ko je v začetku lanskega leta POP TV sporočil, da so prekinili sodelovanje s svojim dolgoletnim dopisnikom iz Londona Branetom Kastelicem , se je ta odločil za tožbo, poroča Delo. V njej poskuša dokazati, da je bil s televizijsko hišo v delovnem razmerju.

Po poročanju časnika je tožba o ugotovitvi obstoja delovnega razmerja najprej zajemala obdobje od leta 2007, a so del do leta 2023 zaradi zastaranja pravnomočno zavrgli. Zdaj je predmet razprav le še čas od 1. januarja 2024. Televizijsko hišo zastopa odvetnik Primož Greif, Kastelica pa njegova odvetnica Darja Bobnar.

Zaslišanja več novinarjev in urednikov

Sodnica novomeškega delovnega in socialnega sodišča je sprva poskušala zbližati pričakovanja obeh vpletenih strani in skleniti sodno poravnavo, a poskus mirne rešitve spora ni bil uspešen. Kljub dopustitvi možnosti pogajanj sledijo zaslišanja več novinarjev oziroma urednikov. Ta se bodo začela novembra, ko bodo zaslišali Kastelica, dolgoletno odgovorno urednico informativnega programa Tjašo Slokar Kos in Damjana Košca, ki je Slokar Kos na položaju zamenjal v začetku lanskega leta. V nadaljevanju naj bi zaslišali tudi več novinarjev in urednikov, s katerimi je nekdanji dopisnik iz Londona sodeloval.

Kakšna je bila pogodba med Kastelicem in POP TV, še ni znano, tožeči pa naj bi z drugačnimi vsebinami lahko sodeloval s časopisi. Občasno je tako pisal za Dnevnik, hkrati pa piše tudi kolumne za revijo Lady.

Na POP TV so za Delo potrdili, da sodni postopek poteka, a ker zadeva še ni pravnomočna, je ne komentirajo.

Da je obiskal sodišče v Novem mestu, je Kastelic v začetku meseca sporočil sledilcem na družbenem omrežju Facebook, a zapisal, da bo več informacij z njimi delil kasneje.