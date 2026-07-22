Vdova zvezdnika serije Cosby Show toži njegovo mamo, zahteva milijon evrov

Leto dni po tragični smrti igralca Malcolma-Jamala Warnerja se je v javnosti odprlo novo poglavje v njegovi zapuščini. Njegova vdova je vložila tožbo proti njegovi materi, ki upravlja družinski sklad, in zahteva več kot milijon evrov domnevno neizplačanih sredstev.

Malcolm-Jamal Warner, ki je zaslovel z vlogo Theodorja Huxtabla v priljubljeni televizijski seriji The Cosby Show, je umrl 20. julija 2025 v nesreči pri utopitvi med počitnicami v Kostariki. Star je bil 54 let.

Dobro leto po njegovi smrti pa sta se v sporu znašli njegova vdova Tenisha Warner in mama Pamela Warner. Tenisha toži Pamelo, ki je v sodnih dokumentih navedena kot naslednica skrbnica sklada družine Warner, in od nje zahteva več kot 1,2 milijona dolarjev oziroma dober milijon evrov domnevno neizplačanih sredstev.

Trdi, da ji pripada več kot 1,2 milijona dolarjev

Vdova v tožbi vdova navaja, da se je igralec zavezal skleniti in vzdrževati življenjsko zavarovanje v višini milijon dolarjev, pri katerem bi bila ona navedena kot upravičenka, vendar naj ne bi tega nikoli uredil.

Prav tako trdi, da ji ni izplačeval drugih dogovorjenih finančnih obveznosti. Med njimi naj bi bilo letno plačilo v višini 14 tisoč evrov ob obletnici poroke, kar naj bi se do danes povečalo na približno 44 tisoč dolarjev, in mesečno plačilo okrog 4.300 evrov za delo njegove vodje osebja.

Skupni znesek zahtevkov po navedbah tožbe znaša najmanj 1.276.042,46 dolarja (približno 1.118.349,13 evra) skupaj z obrestmi pred sodbo in po njej ter stroški odvetnikov, piše v sodnih dokumentih. Vsi dogovori in finančne obveznosti naj bi bili zapisani tudi v predporočni pogodbi, ki je priložena tožbi.

Malcolm-Jamal (desno) je zaslovel s serijo The Cosby Show. Foto: Guliverimage

Zapuščino naj bi želela rešiti zasebno

Tenisha Warner je prek svojega odvetnika sporočila, da je zapuščinske zadeve v zadnjem letu poskušala urediti zasebno in spoštovati moževe želje. Po njenih besedah je imel Malcolm-Jamal Warner namen poskrbeti zanjo in njuno hčerko ter naj bi bil tik pred pripravo novega načrta za razdelitev premoženja.

"Imel je vsak namen poskrbeti zame in za najino devetletno hčerko. Bil je blizu konca novega načrta zapuščine, ki bi nadomestil zastarelega iz leta 1996, ko je bil star 26 let – več kot 20 let pred najinim srečanjem in še pred rojstvom najine čudovite hčerke," je povedala.

Dodala je, da se je po njegovi smrti znašla v težkem položaju kot edina skrbnica njune hčerke. "Žal mu tega ni uspelo dokončati, preden smo ga izgubili. Borim se za skrb za najino hčerko kot mati samohranilka in zdaj tudi kot njen edini finančni podpornik," je dejala.

Malcolm-Jamal zasebno življenje dolgo skrival

Tenisha in Malcolm-Jamal sta se poročila 23. maja 2022, le nekaj dni pred tem pa sta podpisala predporočno pogodbo. Par ima tudi hčerko, katere identiteta ni javno razkrita. Igralec je bil sicer znan po tem, da je svoje družinsko življenje ohranjal stran od javnosti, o podrobnostih o ženi in hčerki pa ni želel javno razpravljati.

Malcolm-Jamal je več desetletij ostal priljubljen obraz ameriške televizije, njegova vloga v seriji The Cosby Show pa ga je uveljavila kot eno najbolj prepoznavnih zvezd 80. let prejšnjega stoletja.