Bomo Slovenci kmalu morali delati dve leti dlje? To je najnovejša analiza pokojninske reforme #video

Kot kažejo izsledki najnovejše analize o pokojninski reformi v Sloveniji, bi se morala najnižja starost ob upokojitvi zvišati z zdajšnjih 60 na vsaj 62 let, obdobje za oblikovanje pokojninske osnove pa s 40 dvigniti na vsaj 42 let.

Slovenija ima trenutno eno od najnižjih upokojitvenih starosti v Evropi. "Dovoljena starost za upokojitev je 60 let, po 40 letih kariere. Skoraj nikjer v EU in OECD se oseba, ki vstopa na trg dela, ne upokoji prej kot v Sloveniji," je pojasnil Mark Pearson, namestnik direktorja za zaposlovanje, delo in socialne zadeve pri OECD.

Mladi torej na trg dela prihajajo prepozno, starejših pa je vse več, zato bo finančni pritisk v prihodnjih letih na državno blagajno prevelik. "Brez pokojninske reforme bodo izdatki za pokojnine zelo narasli v naslednjih treh desetletjih. Evropska komisija meni, da bi se z 10 odstotkov BDP (2019) na 15,7 odstotka povečali do leta 2050," je dodal Pearson.

Po ocenah OECD je ena od ključnih rešitev daljša delovna doba. To pomeni, da bi se morala najnižja starost ob upokojitvi zvišati s 60 na vsaj 62 let in se vezati na pričakovano življenjsko dobo, obdobje plačevanja prispevkov pa bi se s 40 let zvišalo na vsaj 42 let.

Konkretnih rešitev na ministrstvu niso oblikovali

"Ta analiza, ki so jo izvedli strokovnjaki OECD, nam pomeni osnovo za nadaljnjo debato, tako da konkretnih rešitev na ministrstvu nismo oblikovali, niti jih nimamo namena sami oblikovati," je dejala Mateja Ribič, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Povedala je tudi, da je potreben pogovor s socialnimi partnerji, širšo družbo in mladimi. Se je pa Slovenija v načrtu za okrevanje zavezala, da bodo spremembe pokojninskega sistema izvedene leta 2024, pravi Ribičeva.

Izdelati si je treba pokojninski načrt

Vsak posameznik si mora od prve zaposlitve izdelati svoj načrt, kako bo prišel do pokojnine, in začeti namensko redno varčevati. "Mladi, ko varčujemo za pokojnino, nikar ne varčujmo v varnih naložbah, te imajo prenizke donose, zato moramo zagotovo izbrati bolj delniške naložbe, ki lahko tudi dolgoročno prinesejo želen donos," je na koncu poudaril finančni svetovalec Mitja Vezovišek.