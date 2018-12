Bolj toplo je bilo le še leta 2014

Letošnje leto bo po meritvah in vremenski napovedi za prihodnje dni v večjem delu Slovenije drugo ali tretje najtoplejše do zdaj, je na družbenem omrežju Twitter sporočila agencija za okolje (Arso). Na državni ravni je bilo po njihovih podatkih od leta 1961 malenkost toplejše le leto 2014.

Povprečna dnevna temperatura v Ljubljani je v zadnjih 30 dneh znašala dve in pol stopinje Celzija, kar je višje od povprečja med letoma 1981 in 2010, ko je bila izračunana pri dveh stopinjah Celzija. V zadnjih 12 mesecih je bila povprečna dnevna temperatura v prestolnici 12,5 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje več od dolgoletnega povprečja.

Po napovedih Arsa bo vreme danes pretežno jasno, v petek bo sprva pretežno oblačno, popoldne pa bodo od severa prišle delne razjasnitve. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah bo večji del dneva megla. V nedeljo bo pretežno oblačno, na severovzhodu bodo mogoče rahle padavine.

Zadnji bel božič pred 11 leti

Tako kot prejšnja leta tudi letos za božič nismo imeli snega. Zadnji bel božič, ko je sneg zapadel tudi po nižinah, smo doživeli pred 11 leti. Nazadnje je debela snežna odeja zapadla leta 1994. Leta 2007 je sneg pobelil predvsem južno in vzhodno Slovenijo, leta 2011 pa je sneg zapadel v višje ležečih predelih, kažejo podatki agencije za okolje.

Nadpovprečno topla je bila tudi letošnja jesen, konec julija in v začetku avgusta pa je državo zajel vročinski val. Izjemno topel je bil tudi letošnji april. Posamezni popoldnevi so bili za april nenavadno topli, po nižinah se je nekajkrat ogrelo nad 25 stopinj Celzija, krajevno dan ali dva celo do 30 stopinj Celzija. Podrobnejše poročilo bo Arso pripravil do sredine januarja.