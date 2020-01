Bodite pozorni pri uporabi bančnih kartic

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) svarijo pred zlorabami plačilnih kartic, še posebej na spletu, potrošnikom pa so pripravili tudi nasvete, s pomočjo katerih se lahko zaščitijo pred zlorabami. Ti med drugim vključujejo preverjanje spletnih strani, ki zahtevajo vnos podatkov bančne kartice in varnostne ukrepe za zavarovanje bančne kartice.

Večina bank poroča o povečanem številu zlorab plačilnih kartic, največ ljudi pa je s prevaro oškodovanih na spletu, so sporočili iz ZPS. Zlorabe so pogostejše na spletnih straneh brez ustrezne varnostne zaščite, dogajajo pa se tudi z vabljenjem na lažne spletne strani, kjer uporabnik vnese podatke svoje bančne kartice in jih s tem preda prevarantom, piše STA.

"Goljufi sporočila pošiljajo po elektronski pošti, sporočilih SMS in celo po navadni pošti v imenu vaše banke, Pay Pala ali drugega ponudnika plačilnih storitev. Povprečen znesek zlorabe je 400 evrov," so zapisali na ZPS, kjer priporočajo pozoren pregled spletne strani in njenega spletnega naslova, še piše STA.

Uporabnikom svetujejo nakupe na preverjenih spletnih straneh

Na ZPS so svetovali v več primerih tovrstnih goljufij in oblikovali priporočila za čim bolj varno uporabo plačilnih kartic. Med drugim priporočajo uporabo varnostnega sporočila, uporabo zaščitene programske opreme in opravljanje plačil na varnih "https" straneh ter straneh, ki uporabljajo "3D secure" in "Verified by Visa". Uporabnikom svetujejo nakupe na preverjenih spletnih straneh oz. le tam, kjer zahtevajo trimestno varnostno številko s hrbtne strani kartice. Podatkov kartice nikoli ne posredujte po telefonu ali elektronski pošti, svetujejo na ZPS, piše STA.

Priporočajo tudi nastavitev limita na kartici, uporabo predplačniške kartice za spletna plačila in uporabo plačila po prevzemu. Zlorabi kartice se lahko izognete tudi tako, da PIN številko kartice hranite ločeno od kartice, morebitno zlorabo pa takoj prijavite banki, še poroča STA.