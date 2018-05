Bitka z bakterijami je večna, nikoli končana #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi bakterijskih okužb si glave vse pogosteje belijo znanstveniki in raziskovalci. Vrsta tako imenovanih superbakterij, ki so odporne proti antibiotikom, je eden od ključnih globalnih izzivov. Tudi za 35 najboljših študentov, ki bodo odgovore iskali na letošnjem že osmem regijskem bio kampu.

"Mikrobi imajo neverjetno sposobnost prilagajanja in preživetja, postajajo odporni na stara zdravila in zato je pomembno, da se učimo novih strategij pri varni in pravilni rabi obstoječih antibiotikov, kakor tudi iščemo nova učinkovita zdravila," je v oddaji Dan. na Planet TV razlagala, vodja strateških programov v Leku.

Bodoči znanstveniki iz desetih držav bodo proučevali protimikrobna zdravila in izzive na poti do učinkovitih terapij. Timska študija, ki jih čaka, pa je lahko tudi odskočna deska za poznejšo zaposlitev v farmacevtski industriji.

Nove superantibiotike razvijajo po vsem svetu, a delujejo na enak način kot vsi dosedanji in bakterije jih že poznajo. Superbakterija, ki so jo pred tremi leti odkrili na Kitajskem, je postala odporna, ker je mutirala na koščku DNK.

"Vsaka generacija prinaša novo svežino, nove načine razmišljanja"

Bitka z bakterijami je večna, nikoli končana. In prav tu bo glave staknilo 35 najboljših študentov. Med njimi bo tudi Nežka Zupan, ki je končala drugi letnik študija biomedicine na Škotskem.

Foto: Reuters "Spoznaš veliko ljudi, ki ti lahko ponudijo službo in zelo veliko se lahko naučiš. Najbolj me zanima raziskava rakavih bolezni, tako da upam, da bomo kaj več izvedeli tudi o tem," je dejala Nežka.

V sedmih letih so zaposlili že 28 udeležencev Regijskega Biokampa. Mladi so željni znanja, idej ne zmanjka. "Vsaka generacija prinaša novo svežino, nove načine razmišljanja," je še dodala Ferčej-Temeljotova

Na kampu jih čaka študija primera, ki je še skrivnost, rezultati bodo znani jutri. Morda pa prav letos timsko delo v skupinah odkrije ključ do učinkovitega protimikrobnega zdravljenja in varne rabe antibiotikov.