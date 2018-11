Bili smo na shodu transspolnih oseb v Ljubljani #foto #video

V Zavodu TransAkcija so danes v središču Ljubljane pod geslom Dovolj čakanja pripravili prvi javni shod za pravice transspolnih oseb v Sloveniji. Nekaj deset udeležencev je z nagovoroma pred stavbama ministrstev za notranje zadeve in za zdravje opozorilo, da pri nas tranzicija spola še vedno ni ne pravno ne zdravstveno urejena.

"Dovolj imamo patologizacije in medikalizacije naših identitet in teles," je v nagovoru poudaril direktor Zavoda TransAkcija Linn Julian Koletnik, ki je tudi ustanovitelj zavoda. Po njegovih besedah so kršitve človekovih pravic transspolnih oseb vsakdanja praksa, kljub temu pa se ministrstvo za notranje zadeve izogiba odgovornosti in ne uredi pravnega priznanja spola.

"Gre za postopek spremembe uradnih podatkov o spolu v dokumentih in registrih. Govorimo torej o menjavi črke ž v m ali obratno. Ena črka, ki transspolnim osebam pomeni ogromno. Življenje brez prave črke na dokumentih nas sili v razkrivanje povsod, kjer je potrebna legitimizacija, ter posledično zelo pogosto vodi v doživljanje diskriminacije," je dodal.

Od transspolnih oseb zahtevajo pridobitev diagnoze duševne motnje

Po Koletnikovih besedah odgovorne institucije "nočejo in nočejo omogočiti zamenjave te črke v postopku, ki bi bil kratek, hiter in tipično dolgočasen administrativni postopek". Dejal je, da se namesto tega od transspolnih oseb zahteva "nujna pridobitev diagnoze duševnega zdravja - natančneje duševne motnje - ter prisilna vključitev v medicinsko in psihiatrično obravnavo".

"Trenutni postopek je tako slabo urejen, da v državi, ki sicer slovi po svoji izredno zapleteni birokraciji, ne obstaja niti uradni obrazec ali sodna taksa za pravno priznanje spola," je opozoril. Dodal je, da si Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra že več let prizadevata za dialog z ministrstvom za notranje zadeve, a sta za zdaj naletela le na izmikanje odgovornosti.

Vprašanji pravnega priznanja spola in zdravstvene obravnave transspolnih oseb tako po Koletnikovih besedah ostajata nerešeni, "transspolne osebe pa so posledično izpostavljene pridobivanju diagnoz duševnega zdravja, obvezni psihiatrični in psihološki obravnavi, življenju brez osebnih dokumentov, ki bi odražali njihovo dejansko identiteto, ter diskriminaciji pri javnih storitvah in v javnih prostorih".

Udeleženci današnjega shoda za pravice transspolnih oseb so se zbrali v Argentinskem parku, od tam pa so se z zastavami in transparenti sprehodili mimo stavb ministrstev za notranje zadeve in za zdravje do Prešernovega trga.