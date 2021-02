Astech skrbi za ključne sisteme naše države

Oglasno sporočilo

Katero podjetje je vaša prva asociacija, ko pomislite na svež in čist zrak ter ravno pravšnje temperature? Odgovor je na dlani – Astech : vodilno slovensko podjetje za servisiranje in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov s sedežem v Logatcu.

Pa vendarle je vloga Astecha širša. Podjetje je ključen člen pri podpori kritične infrastrukture naše države. Njihove storitve omogočajo nemoteno in stabilno delovanje nosilnih sistemov. Astechovi strokovnjaki namreč vzdržujejo in servisirajo zahtevne sisteme za tehnično hlajenje s področja medicine, informacijskih tehnologij, telekomunikacij, elektrodistribucije in prometa.

Si predstavljate, da se ustavijo vlaki, zaprejo odseki avtoceste, zaustavi delovanje plačilnega prometa, da se pojavijo motnje v delovanju letalskega prometa? Ogrozitev teh sistemov bi imela resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo, zdravje, zaščito in blaginjo ljudi.

Ekipo podjetja Astech odlikujejo izjemna prilagodljivost, zanesljivost in strokovnost. Izkušen kader podpira delo usposobljenih serviserjev na terenu. Komunikacija med sedežem podjetja, kjer 24 ur dnevno sprejemajo naročila za storitve servisiranja in vzdrževanja, ter serviserji na terenu v celoti poteka elektronsko.

Astech s svojimi storitvami neposredno prispeva k soustvarjanju zdravega in varnega okolja v zaprtih prostorih, daljši življenjski dobi naprav ter visoki energetski učinkovitosti stavb – že 20 let pa je Astech tudi tvoren člen v delovanju celotne države.

Naročnik oglasnega sporočila je Astech.