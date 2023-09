Agencija RS za okolje (Arso) je za nedeljo zaradi pričakovanih krajevnih neviht za severno in jugovzhodno Slovenijo prižgala rumeno opozorilo. Za jugozahod države to opozorilo velja zaradi pričakovanega močnejšega vetra. Medtem za osrednjo Slovenijo ni opozorila.

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, bo v nedeljo deloma sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v Savinjski in Koroški regiji. Ob nevihtah bo predvidoma krajevno padlo od pet do 20 milimetrov padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik.

Po podatkih Arsovega oddelka za meteorološko prognozo je zaradi spremenjenih odtočnih razmer na vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov posebna vremenska napoved izdana za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.