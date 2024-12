Anketna brezposelnost tudi novembra navzgor

Stopnja anketne brezposelnosti se je novembra znova zvišala. Znašala je 5,2 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot mesec prej in 1,7 odstotne točke več kot novembra lani, je danes objavil državni statistični urad.

Statistični urad ocenjuje, da je bilo v novembru brezposelnih približno 54 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, od tega je bilo 57 odstotkov moških in 43 odstotkov žensk.

Stopnja anketne brezposelnosti je bila med moškimi 5,4-odstotna, med ženskami pa 4,9-odstotna.