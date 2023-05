Anica Užmah spet na čelu ptujske bolnišnice

Na razpis za direktorja Splošne bolnišnice Ptuj se je prijavilo pet kandidatov. Ker dve vlogi nista bili popolni, je razpisna komisija sveta zavoda oba kandidata pozvala k ustrezni dopolnitvi, kar sta tudi naredila. Imen kandidatov niso razkrili, kandidati, med katerimi je bil neuradno tudi trenutni v. d. direktorja Aleksander Voda, pa so se članom sveta predstavili v ponedeljek, na za javnost zaprti seji.

Razpis za novega direktorja je bil objavljen v začetku maja, potem ko je Voda bolnišnico od julija lani brez podpore ministrstva za zdravje vodil kot vršilec dolžnosti. Pred letom dni isti svet zavoda, ki ga še vedno vodi Danilo Lončarič, v času prejšnje vlade direktor medtem že ukinjenega vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru in neuspešni kandidat SDS za župana Makol, Anici Užmah ni podelil novega mandata.

Zakaj so se svetniki tokrat le odločili, da Užmahovi podelijo nov mandat, ni znano, saj se Lončarič večji del mandata ne odziva na vprašanja medijev, seje sveta zavoda so zaprte, o sklicih pa javnosti ne obveščajo. Ob lanskem imenovanju Vode je Lončarič pojasnil, da so se mu mandat odločili podeliti na podlagi programa dela in razvoja bolnišnice, v kateri je zaposlen že tri desetletja.

Voda brez zaupanja

Vendar pa mu ustanovitelj nato ni podelil soglasja. Kot so ob imenovanju Vode pojasnili na ministrstvu, so bili seznanjeni z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije glede kandidata za direktorja. "Na podlagi tega mnenja kandidat ne uživa zaupanja za imenovanje," so dodali.

Na protikorupcijski komisiji so pojasnili, da so ptujski bolnišnici posredovali ugotovitve o konkretnem primeru iz leta 2020, v katerem je pri Vodi kazalo na kršitev integritete.

Užmahova je bolnišnico vodila en mandat, v tem času pa ji je uspelo stabilizirati poslovanje zavoda, ki je zadnja tri leta pred tem končal z izgubo, izboljšale pa so se tudi likvidnostne razmere zavoda. Ob tem se je po dolgih letih v času njenega vodenja vendarle začela gradnja urgentnega centra.

Bolnišnica je sicer z uspešno realizacijo programa ter preostalimi prihodki tudi lansko leto sklenila z dobrimi 84 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki in je tako bila med tistimi, ki v letu 2022 niso pridelale izgube.