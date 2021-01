48-letni Postojnčan grozil s pištolo in zahteval vozilo

Postojnski policisti so v petek prijeli 48-letnega Postojnčana, ta je moškemu iz Planine grozil s pištolo in od njega zahteval vozilo. Oseminštiridesetletnika so zaradi psihičnih težav odpeljali v bolnišnico v Ljubljano, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje ropa. Zaradi uporabe plinske pištole na javnem kraju ga čaka tudi prekrškovni postopek.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je policist v petek ob 18. uri na poti iz službe domov na Ljubljanski cesti v Postojni opazil moškega, ki je prav takrat s pištolo meril proti drugemu moškemu. Ustavil je vozilo in zakričal, a je osumljeni pobegnil.

Policist je nato poklical dodatne patrulje in ga začel iskati. Izsledili so ga in prijeli v središču Postojne, zasegli so mu plinsko pištolo z naboji in manjši paketek s posušenimi rastlinskimi delci. Ugotovili so, da je od moškega iz Planine zahteval vozilo, so dodali na upravi, piše STA.