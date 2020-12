31-letnik v središču Ljubljane padel 18 metrov v globino in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na enem od delovišč na Slovenski cesti v Ljubljani je zjutraj umrl 31 letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je izvajal dela na višini in padel okoli 18 metrov v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s PU Ljubljana.