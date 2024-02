23-letnik za 85 tisoč evrov ogoljufal mariborsko podjetje

Mariborski kriminalisti so v sredo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru s kazensko ovadbo privedli 23-letnika, ki je osumljen, da je med 31. januarjem in 19. februarjem storil osem kaznivih dejanj goljufije, pri enem poskusu pa je bil neuspešen, ter s tem pridobil 85 tisoč evrov. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.

Moški je gospodarsko družbo, ki se na območju Maribora ukvarja s prodajo pnevmatik, zavedel, da mu je v devetih primerih izročila avtomobilske pnevmatike, ki pa jih ni plačal, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Plačila je prikazoval s ponarejenimi potrdili

Pnevmatike je v imenu različnih pravnih oseb, katerih imena je zlorabil, naročal po spletu. Plačila je prikazoval s ponarejenimi potrdili o spletnem bančnem plačilu z namišljenimi in neobstoječimi transakcijskimi računi. To sta v ponedeljek posumila zaposlena oškodovane gospodarske družbe, ki sta o tem obvestila policijo.

Pri poskusu goljufije so policisti identificirali osumljenčevega sostorilca, 27-letnega moškega iz okolice Celja, zoper katerega so prav tako podali kazensko ovadbo. 23-letnik je bil zaradi goljufij v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen. Za navedeno kaznivo dejanje goljufije je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, so sporočili s PU Maribor.