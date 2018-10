Slovenka v ZDA: dečku odstopila sedež, takoj so jo povabili na večerjo

"Če bi študirala doma, bi se športu, vsaj profesionalno, morala odpovedati, kar pa bi bilo nepredstavljivo, saj sem v šport vložila zelo veliko truda in to še sedaj rada počnem."

Klavdija Bukovec je v ZDA odpotovala pred tremi leti, razlog je bil študij. Tam je namreč videla boljše možnosti združevanja študija in športa, medtem ko bi se v Sloveniji slednjemu kot študentka po vsej verjetnosti morala odpovedati. "Če bi študirala doma, bi se športu, vsaj profesionalno, morala odpovedati, kar pa bi bilo nepredstavljivo, saj sem v šport vložila zelo veliko truda in to še zdaj rada počnem."

Klavdija se od osmega leta aktivno ukvarja s tenisom, intenzivneje je začela trenirati pri 12 letih in se udeleževati številnih mednarodnih mladinskih turnirjev, na katerih je osvojila vrsto lepih uspehov. "Tam sem spoznala tudi veliko vrstnic in vrstnikov z vsega sveta, s katerimi se še danes srečujemo na turnirjih po Ameriki."

S tenisom diha pravzaprav cela družina, tenis namreč igrata tudi njena mlajša sestra in brat.

Profesorji ne marajo zamujanja, poznih izdelkov ne sprejemajo

Teniško kariero nadaljuje na Alcorn State University v Misisipiju, kjer že četrto leto študira biokemijo, podiplomski študij pa si želi nadaljevati na področju farmacije.

Tako kot drugi Slovenci, ki študirajo na ameriških univerzah, tudi Klavdija poudarja dostopnost profesorjev, ki so študentom ves čas na voljo, z njimi vzpostavijo zelo osebni odnos. "Vedno so pripravljeni pomagati, tudi če bi želel več študijskega gradiva ali kakšno dodatno pomoč, so ti na voljo."

Kot veliko prednost omenja tudi poudarke na praktičnem delu študija, ki predstavlja polovico študijskega časa. "Praktično delo poteka v laboratoriju, kjer izvajamo najrazličnejše eksperimente. Laboratoriji so zelo dobro opremljeni, saj dobimo vso opremo, da se naučimo vseh postopkov, ki jih bomo potrebovali po zaključku študija pri svojem delu," omenja Klavdija.

Pri izpitih študentje v Ameriki ne poznajo popravnih izpitov oziroma večjega števila rokov, prav tako ni vse odvisno od končnega izpita. Med letom imajo namreč manjše izpite, ti se seštevajo med seboj, tako da samo s končnim izpitom ne morejo opraviti predmeta. "Ena najbolj pomembnih stvari je sprotno delo, poleg tega poznih izdelkov ne sprejemajo," poudarja Klavdija.

Brez športne štipendije si tega ne bi mogla privoščiti

Za študij v tujini je Klavdija dobila polno štipendijo, njena naloga pa je, da svojo univerzo zastopa v teniški ekipi. Za sprejem na univerzo je morala opraviti več izpitov, s čimer ni imela težav, saj se je na to posredno pripravljala tudi s programom mednarodne mature na gimnaziji Kranj, kjer je pouk potekal v angleškem jeziku.

Športna štipendija ji krije polno šolnino, stroške bivanja v kampusu in prehrano ter vsa študijska gradiva. "V to so všteti tudi vsi treningi, potovanja na tekme, tekmovanja in športna oprema," pavi Klavdija, ki s študijem in življenjem v ZDA tako nima drugih posebnih stroškov kot letalsko vozovnico, telefon, zavarovanje ter osebne stvari.

Če bi morala stroške študija kriti sama, bi jo to letno stalo vsaj med 38 in 45 tisoč ameriških dolarjev, česar si brez štipendije skoraj ne bi mogla privoščiti.

Od razpoložljivosti štipendije in pripravljenosti štipendiranja farmacevtskih podjetij je precej odvisno tudi njeno nadaljevanje študija na podiplomski ravni, na kar se poleg rednega študija in treningov že redno pripravlja, saj mora najprej opraviti sprejemne izpite.

Po treh letih sta se ji v kampusu pridružili še dve Slovenki

Živi v kampusu, ki mu pravi "mesto v malem". Je precej odmaknjen od drugih mest, ima svojo trgovino, najbolj znano ameriško kavarno Starbucks, poleg tega pa seveda tudi predavalnice, pisarne, knjižnico, športne objekte, lastna teniška igrišča, na katerih preživi največ časa. Njen študijski urnik je močno prepleten s treningi, ki jih ima vsak dan, tudi med vikendom.

"Je zelo zanimiva in lepa izkušnja, ker imaš vse na enem mestu. Zjutraj sem na primer imela trening, po treningu sem šla v sobo, nato naprej na predavanja, pa potem na kosilo … Vse je na dosegu roke. Ko sem bila v Sloveniji, se je bilo treba ves čas nekam voziti, pa čeprav samo do Kranja," razlaga Klavdija, ki prihaja iz okolice Kranja.

Ob tem še dodaja, da je bila do zdaj v kampusu edina Slovenka, letos pa sta se ji pridružili še dve, in sicer ena v teniški ekipi, druga v odbojkarski. Tako da zdaj občasno lahko tudi s kom komunicira v domačem jeziku.

Misisipi jo spominja na Slovenijo

Njena univerza se nahaja v bližini mesta Jackson, ki je prestolnica ameriške zvezne države Misisipi. Velja za manjše in manj poseljeno mesto, Klavdija pravi, da je primerljivo s slovenskimi mesti.

"Tudi sam Misisipi ni toliko poseljen, je pa za razliko od nekaterih drugih zveznih držav veliko več narave, tako da je zelo podobno kot doma," razlaga Klavdija, ki ji je to ob selitvi zelo ustrezalo. V času nadaljevanja podiplomskega študija pa bi se rada preselila v kakšno večje mesto, morda celo kam bolj severno.

Na US Open si je ogledala trening svoje vzornice

Za pokušino je letošnje poletje odpotovala v New York. Običajno poleti pride v Slovenijo in čas preživlja z družino, ki jo zelo pogreša, letos pa je naredila izjemo in se odločila, da ostane na drugi strani Atlantika.

Letošnje poletje je preživela v New Yorku, tam jo je obiskala mlajša sestra. Foto: Osebni arhiv Na Long Islandu v New Yorku je opravljala poletno delo, kjer je na teniški akademiji tri mesece otroke in odrasle poučevala tenis. "To je bila nepozabna izkušnja, saj sem spoznala zelo veliko čudovitih ljudi, s katerimi sem navezala veliko novih prijateljskih stikov. Prav tako sem se marsikaj novega naučila. Še bolj posebno pa je bilo, ker me je obiskala sestra Ajda, ki je tudi bila del trenerske ekipe, tako da sva zelo veliko doživeli skupaj."

Letos je doživela tudi prav poseben teniški dan, saj si je v živo ogledala nekaj kvalifikacijskih tekem na tekmovanju US Open, enega od štirih največjih turnirjev za Grand Slam.

"To je bila zame res izjemna izkušnja, kjer sem še bolj začutila vso veličino tenisa. Na ogled tekem sem se odpravila v času kvalifikacij, hkrati pa so potekali treningi največjih igralcev belega športa. To je bilo izjemno, saj sem v živo videla vse velike zvezdnike, kot so Roger Federer, Rafael Nadal, pa tudi svojo vzornico Sereno Williams."

Američani so jo navdušili s svojo prijaznostjo

V ZDA najbolj pogreša družino, s katero je sicer vsakodnevno v stiku. Čeprav je od doma odšla že pri 18 letih, nikoli ne razmišlja, kako bi bilo, če bi ostala doma, kako bi bilo na študiju v Sloveniji.

Prav tako, kot že omenjeno, trenutno še ne razmišlja o vrnitvi, saj želi v Ameriki nadaljevati najprej podiplomski študij, pozneje pa pridobiti tudi nekaj delovnih izkušenj.

So jo pa v ZDA zelo pozitivno presenetili ljudje, njihova odprtost, prijaznost in vljudnost. Posebno prijetno izkušnjo je doživela na lanski zahvalni dan, ko je potovala v Orlando na Florido: "Na letalu sem namreč manjšemu fantku na letalu odstopila mesto ob oknu, ta moja dobrosrčnost jim je toliko pomenila, da smo šli tisti večer skupaj na večerjo, potem so me še peljali do mojega hotela. Z družino smo ohranili stike, tako sem jih letos marca tudi obiskala v Atlanti."

