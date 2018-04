Izolanka v Rimu: Italijani so geografsko nepismeni

21-letna Kris Dassena prihaja iz Izole in je pripadnica italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Ko je pred šestimi leti prvič obiskala Rim, se je v trenutku zaljubila vanj, letos pa se je tja preselila zaradi študija. Rim je bil zanjo velik preskok, saj ni pričakovala, da bo vse tako kaotično, presenetili pa so jo tudi Italijani, ki niso vedeli, kje je Slovenija.

Hči Italijana in Slovenke je študentka novinarstva na ljubljanski fakulteti za družbene vede (FDV), a trenutno študira v Italiji. "Vse poti vodijo v Rim," se je pošalila, saj študijsko izmenjavo opravlja prav na največji univerzi v Evropi – Univerza La Sapienza v Rimu, "ki je hkrati tudi ena najstarejših univerz v Evropi in na svetu".

Treba je začeti zgodaj

Kris bi rada delala kot časopisna novinarka, zato je že zdaj začela delati za mesečni in spletni portal italijanske narodne skupnosti v Izoli in obalni mesečnik Primorski odmevi. "Že od nekdaj pa si želim delati za italijanski medij," pravi in dodaja, da je v Rimu postala sovoditeljica radijskega programa o multikulturnosti in življenju v tujini.

V Rimu s sošolko, ki je po narodnosti Italijanka in Venezuelka, vodi radijski program o multikulturnosti in življenju v tujini. Foto: osebni arhiv

V trenutku se je zaljubila vanj

Ko je pred šestimi leti prvič obiskala Rim, se je v trenutku zaljubila vanj. Že po končani gimnaziji si je želela študirati v Italiji, a je takrat zaradi različnih okoliščin vendarle izbrala Slovenijo. "S programom Erasmus+ pa so se moje sanje uresničile, čeprav bom tu le semester," je povedala Kris.

Ker je italijanščina njen materni jezik, s sporazumevanjem seveda ni imela težav. Obiskovala je tudi italijanski vrtec, osnovno šolo in gimnazijo. "Ampak mi je všeč to, da se tu lahko naučim kakšen nov, bolj knjižni izraz ali frazo," še pravi in dodaja, da so bili v Rimu vsi presenečeni nad njenim znanjem italijanščine.

"Nič ne deluje, vse je kaotično"

Za Kris je bila selitev v Rim velik preskok, saj prihaja iz majhnega mesta. Prvi teden je bilo zato res hudo, imela je veliko domotožja, ker se je v velemestu počutila osamljeno. "Rim je ogromno mesto, ima približno tri milijone prebivalcev, kar je Slovenija in pol v enem samem mestu," je dodala.

Čeprav je Italija sosednja država, ni pričakovala, da bo vse tako drugače. "Seveda sem vedela, da v Rimu ni vse rožnato, spremljam italijansko dogajanje, ampak nisem si mislila, da ima toliko slabosti in vrzeli." Že v Ljubljani je spoznala študentko iz Rima, ki je bila presenečena nad tem, da imamo v Ljubljani tako urejen javni prevoz, fakultete in da so ulice in ceste tako čiste: "V Rimu je popolnoma obratno – nič ne deluje, vse je kaotično, na trenutke imam občutek, da živim na Daljnem zahodu."

Danes ima že kar nekaj tako italijanskih prijateljev kot prijateljev iz vse Evrope, saj "je Rim svet v malem in si neprestano v stiku z drugimi kulturami". Njeni prijatelji iz Slovenije pa so veseli zanjo, saj vedo, kakšna izkušnja je to in koliko ji študij v Italiji pomeni.

Sorodniki so ji svetovali, naj pazi nase, saj "Italija ni tako varna država kot Slovenija". "Veliko je kriminala," pravi Kris, ki so jo presenetila italijanska stanovanja, saj imajo skoraj vsa vsaj v prvem nadstropju, ponekod pa tudi višje, rešetke na balkonih in oknih, da bi preprečile vlome.

Posebej previden moraš biti tudi na javnih prevoznih sredstvih in turističnih mestih, saj ti dragocenosti hitro izginejo iz žepov in torb. "Meni so na primer na avtobusu iz nahrbtnika ukradli denarnico, pa čeprav sem jo spravila v notranji žep, ki je bil zaprt z zadrgo. Pravi mojstri so," meni Kris.

"Čeprav je Rim dražji, je kava cenejša"

Življenje v Rimu se ji zdi načeloma drago, vendar so nekatere stvari kljub temu cenejše kot pri nas. "Na primer kava in rogljički v kavarnah. Ali pa pice v picerijah. Tudi v določenih dobrih, znanih gostilnah, kjer strežejo tradicionalno rimsko hrano, se lahko zgodi, da za večerjo odšteješ manj kot v Sloveniji," je povedala.

Precej dražja so stanovanja, dodaja: "Vsi so začudeni, ko jim povem, koliko stane enoposteljna soba v naši prestolnici."

"Povsod so smeti, v cestah pa več lukenj kot v ementalerju"

"Rim je zelo umazano mesto, čim se oddaljiš od turističnih atrakcij, lahko opaziš kupe smeti ob zabojnikih, tudi na ulicah in cestah je veliko smeti," je mesto primerjala s Slovenijo, kjer smetarji pridno čistijo ulice. Poleg tega se ji bolj onesnažen zdi tudi zrak, "saj je v Rimu veliko avtov".

"Za ljubitelje hrane je Rim pravi raj na zemlji," pravi Kris. Foto: osebni arhiv Potožila je, da so ceste in pločniki v res slabem stanju: "Imajo več lukenj od ementalerja." Poleg tega je opazila veliko brezdomcev, revnejši ljudje pa naj bi različne izdelke pobirali iz smeti in jih prodajali na "mini nezakonitih bolšjih sejmih na glavni postaji tramvajev".

Razočaral jo je tudi javni prevoz: "Nikoli ne veš, kdaj bo prišel avtobus/tramvaj/metro, ker nimajo določenega urnika." Sama ne ve, na koliko časa sploh vozijo: "Grem na postajo in upam, da ne bom dolgo čakala." Na tablah namreč piše le, kdaj bo prvič in zadnjič speljal z začetne postaje.

Tudi s kolesom ne more nikamor, saj nimajo urejenih kolesarskih stez. "Čeprav je nekaj pogumnih ljudi, ki kolesarijo po cesti, čeprav Italijani niso ravno najboljši vozniki." Pravi, da najbolj pogreša prav vožnjo s kolesom.

Smešno se ji zdi, da nihče ne plača vozovnice za tramvaj, če pa se po naključju zgodi, da pride kontrolor, vsi tečejo s tramvaja. Kljub vsemu naštetemu se ji Rim zdi lepo mesto: "Na vsakem koraku - dobesedno - lahko vidiš znamenitost, nekaj kulturnega ali zgodovinskega."

"Če si v Rimu, se obnašaj kot Rimljan"

"Pravijo, da če si v Rimu, se obnašaj kot Rimljan, in temu sem res sledila," dodaja. Težko se je privadila na to, da lahko prečka cesto, čeprav na semaforju sveti rdeča luč. "Večkrat prehoda za pešce sploh ni, ali pa je tako zbledel, da ga vozniki ne opazijo, ljudje pa vseeno prečkajo cesto."

"Italijani so geografsko nepismeni," pravi Kris in pojasnjuje, da čeprav Italija meji na Slovenijo, polovica ljudi sploh ne ve, kje je Slovenija. Druga polovica ima Slovenijo za zelo lepo, čisto in zeleno državo.

Spoznala je celo Italijana, ki je že večkrat prišel plesat v Ambasado Gavioli. "Med vsemi mesti v Sloveniji je bil prav v mojem mestu, nisem mogla verjeti."

"Rim pod snežno odejo"

Prvič po šestih letih je letos v Rimu tudi snežilo: "In jaz sem imela to srečo, da sem to doživela." Zaradi petih centimetrov snega se je ustavilo vse mesto: "Šole so bile zaprte dva dneva, plužili niso, ker sploh nimajo plugov, prav tako ceste niso posipali niti s soljo," dodala je, da se je sneg hitro stopil, povsod pa je nastal led, zato si moral paziti, kje hodiš.

"Glede šolanja imamo v Sloveniji srečo"

"Ko povem, da imamo v Sloveniji brezplačen študij, so vsi presenečeni," pravi, da se sploh ne zavedamo, kakšno srečo imamo. Meni, da imamo tudi veliko boljše pogoje in infrastrukturo, saj neki predmet v Rimu posluša kar v šotoru: "Predavanj za neki predmet nimamo v normalni zgradbi, ampak v neke vrste ogrevanih šotorih."

Prav tako vsako predavanje začnejo 15 minut kasneje, saj morajo profesorji prej pripraviti prostor: "Ker ne dela mikrofon, ali pa ne dela projektor, včasih tudi računalnik ne dela." Razliko je opazila tudi pri učnem programu, v Italiji imajo namreč le predavanja: "Če delajo kaj praktičnega, je to le zaradi dobre volje profesorja, ne ker bi bilo v programu. In večina izpitov je ustnih," je sklenila.

Avanturistični in raziskovalni duh, boj za preživetje, ekonomska stiska, študij, kariera, ljubezen … Različni so in so bili razlogi, zaradi katerih Slovenci že od nekdaj odhajajo v svet. Veliko jih je in vsak nosi drugačno zgodbo o življenju, delu in uspehu. Kako živijo, kaj počnejo, kako gledajo na Slovenijo, kakšne stike ohranjajo z domovino in ali se nameravajo vrniti, pišemo v nedeljski rubriki Slovenci v tujini. Poznate tudi vi koga, ki zanimivo življenje živi v tujini? Vabljeni, da svoje predloge pošljete na urednik@tsmedia.si.