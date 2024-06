Izjemna priložnost nakupa poslovnih prostorov v poslovni stavbi SKB

Foto: Arhiv ponudnika

Prostori so popolnoma urejeni in funkcionalni, skupaj obsegajo 1267,70 kvadratnega metra in so trenutno še zasedeni z najemniki.

Vključujejo sodobno opremljene pisarniške prostore, skupne prostore, skladišče ter 12 parkirnih mest, kar zagotavlja odlično logistično podporo in dostopnost.

Podrobnosti o ponudbi:

Lokacija: strogo poslovno središče Ljubljane

strogo poslovno središče Ljubljane Velikost: 1267,70 kvadratnega metra

1267,70 kvadratnega metra Parkiranje: 12 parkirnih mest

12 parkirnih mest Značilnosti: funkcionalne in moderno opremljene pisarne, skupni prostori, skladišče

funkcionalne in moderno opremljene pisarne, skupni prostori, skladišče Energijski razred: D

Postopek prodaje – zavezujoče zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 3300 evrov je podrobno opisan na naslovu www.eborza.si. Za dodatne informacije in organizacijo ogleda se obrnite na: ABC NEPREMIČNINE d.o.o. Kontaktna oseba: g. Boštjan Blatnik

g. Boštjan Blatnik Telefon: 040 870 000

040 870 000 E-naslov: bostjan.blatnik@abc.si Izkoristite priložnost za nakup vrhunskih poslovnih prostorov v dinamičnem okolju Ljubljane, kjer poslovne priložnosti nikoli ne zmanjka.

Naročnik oglasne vsebine je ABC NEPREMIČNINE, D.O.O.