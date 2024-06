Leto 2024 smo začeli s pričakovanji po umiritvi inflacije in posledično postopnem znižanju obrestnih mer. In zgodilo se je v začetku junija. Kazalniki kažejo, da se gospodarska klima v Evropi počasi izboljšuje. To so prepoznali tudi evropski bankirji. Minuli teden je Evropska centralna banka znižala vse tri evrske ključne obrestne mere za 0,25-odstotne točke. Kaj to pomeni za gospodarstvo in kaj za potrošnike ter vlagatelje? Vsekakor bo bančno varčevanje za več kot 27 milijard evrov sredstev slovenskih gospodinjstev v obliki depozitov, manj donosno.

Foto: Reuters

Po drugi strani pa zniževanje obrestnih mer zgodovinsko gledano pozitivno vpliva na donose delnic, kar bi lahko še povečalo oportunitetno izgubo konservativnih varčevalcev. Globalni borzni indeksi so v pričakovanju rahljanja denarne politike že v mesecu maju posegli po novih rekordnih vrednostih. Gonilo rasti so bili znova odlični četrtletni rezultati največjih borznih družb. Spet so pozitivno izstopale tehnološke delnice, a tudi večina ostalih sektorjev je zabeležila solidne donose. V prvem tednu junija je tečaj delnice Nvidia vrednost podjetja dvignila nad tri bilijone dolarjev, tako da je po tržni kapitalizaciji prehitela Apple in postala drugo največje podjetje takoj za Microsoftom. A druga polovica leta 2024 zna biti še bolj razburljiva. Približuje se november in dan ameriških volitev, ki imajo nezanemarljiv vpliv tudi na kapitalske trge.

Kaj je skrivnost čipa, ki je postal simbol novega tehnološkega preboja in poganja rast najbolj vroče delnice na svetu, in kakšni so možni učinki ameriških volitev na borzne indekse, se bomo pogovarjali z Davidom Zormanom, upraviteljem tehnološkega sklada Generali Tehnologija in regijskega sklada Generali Amerika družbe Generali Investments na finančnem webinarju za naslovom "Investicijski polčas 2024 in kaj nas čaka v drugi polovici leta na kapitalskih trgih".

Foto: Generali Investments d.o.o.

Vsekakor se vedno znova izkaže, da biti preveč konservativen in se držati bančnih vlog ni najbolj optimalna izbira za finančno premoženje. A kljub temu imamo Slovenci približno 27 milijard evrov svojih prihrankov na računih pri bankah in samo 5,2 milijarde evrov v vzajemnih skladih. Zato bomo na finančnem webinarju preučili, kaj je tisto, kar zadržuje posameznika, da bi začel investirati: prepričanje, da nimajo dovolj sredstev, dovolj znanja ali strah, da bi svoj začetni vložek izgubili.

Če ste pripravljeni vložiti nekaj svojih prihrankov na kapitalske trge, vam bo udeležba na webinarju "Investicijski polčas 2024 in kaj nas čaka v drugi polovici leta na kapitalskih trgih" pomagala razumeti vaše možnosti in izbrati pravo naložbeno strategijo.

*Generali Investments d. o. o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte prospekt Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje.