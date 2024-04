Digitalni faktoring: tiha revolucija v financiranju podjetij

Digital Transformation Summit v organizaciji Bloomberg Adrie je minil v znamenju naprednih tehnologij in inovacij. Strokovnjaki na področju digitalizacije so izmenjali izkušnje o sodobnih trendih, inovacijah, digitalnih rešitvah ter dobrih poslovnih praksah. Med slednje sodi tudi digitalna platforma E-faktoring Gorenjske banke, ki ima veliko število uporabnikov tako med malimi in srednjimi kot velikimi podjetji.