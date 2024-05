Cena podira rekorde, vlagatelji žanjejo dobičke – razkrivamo najboljše mesto za vlaganje v zlato

95-odstotna je rast cene zlata in tudi donosnost vlagateljev v rumeno plemenito kovino, ki so z nakupi zlatih palic in zlatnikov zaščitili vrednost svojih prihrankov pred inflacijo v zadnjih petih letih.

Trenutno je cena unče zlata okrog 2.400 ameriških dolarjev. Analitiki UBS, največje švicarske banke, pričakujejo, da bi lahko unča zlata v prihodnosti dosegla vrednost celo do 4.000 dolarjev.

Zlato se je izkazalo za zelo donosno naložbo s povprečnim letnim donosom, ki je bil v zadnjih 20 letih več kot 8,5-odstoten. Naložbeno zlato je za investitorje zanimivo tudi zato, ker je popolnoma oproščeno vseh davkov. To pomeni, da ves dobiček, ki je ustvarjen z vlaganjem v zlato, ostane vlagatelju – brez kakršnihkoli obveznosti do države.

Kdaj je pametno kupiti zlato?

Čeprav je cena zlata na najvišji vrednosti vseh časov, to ne pomeni, da je zdaj slab čas za nakup zlatih palic in zlatih kovancev. Nasprotno, mnogi analitiki menijo, da je pred nami novo obdobje rasti cene zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti in morebitne nove recesije.

Zgodovinsko gledano cena zlata na splošno raste, ko so razmere v svetu negotove in so druge oblike naložb, kot so delnice ali nepremičnine, preveč tvegane naložbe. Ravno zaradi tega imajo zlate palice in zlati kovanci sloves varnega zavetja v negotovih časih za denarni kapital.

Poleg morebitnega zaslužka je naložba v zlato pametna odločitev tudi zaradi visoke inflacije, ki državljane še vedno pesti. Hranjenje prihrankov v banki je namreč zaradi nizkih obrestnih mer za varčevanje izjemno nerentabilno, denar državljanov v bankah pa je zaradi inflacije iz dneva v dan manj vreden, zato ga je treba zamenjati za drugo obliko premoženja, kot je zlato, da bi ohranili kupno moč.

Likvidna in neodvisna naložba

Zlate palice in zlati kovanci v fizični obliki so poleg tega, da so neobdavčeni, tudi visoko likvidno sredstvo, kar pomeni, da jih je enostavno zamenjati za gotovino kjerkoli na svetu prek storitve odkupa zlata. Zlato je valuta, ki je prepoznana povsod po svetu, vendar je ne nadzoruje nobena centralna banka.

Neodvisnost je eden od glavnih razlogov, zakaj se varčevalci odločijo varčevati v zlatu namesto v gotovini. Z držanjem zlatih palic in zlatih kovancev ste poleg ustvarjanja dobička popolnoma neodvisni od bank in države, lastnino pa dobesedno držite v svojih rokah.

Izdelki so na voljo takoj po najboljših cenah

Naložbeno zlato je standardizirana oblika zlata, ki prihaja v obliki zlatnikov in zlatih palic. Najbolj iskani izdelki so izdelki uglednih evropskih topilnic. Center Zlata je pooblaščeni distributer Avstrijske državne kovnice, švicarske kovnice Argor Heraeus in nemške topilnice Heimerle + Meule, katerih izdelki so izjemno cenjeni po vsem svetu.

Čeprav mnogi menijo, da je zlato naložba le za najbogatejše, to ni niti blizu resnice. Zlate palice in zlati kovanci so na voljo v širokem razponu velikosti, zato je v zlato mogoče investirati z že nekaj desetimi evri. Ta oblika naložbe je dostopna vsakomur ne glede na plačilno moč, Center Zlata pa ob tem zagotavlja najboljše cene na trgu.

Za razliko od mnogo drugih trgovcev Center Zlata ponuja možnost nakupa izdelkov, ki so takoj na voljo, brez čakanja na dostavo in brez skladiščenja v tujini. Zlato, kupljeno v Centru Zlata, lahko prevzamete takoj v poslovalnici ali ga prejmete z zavarovano dostavo na domači naslov, obstaja pa tudi možnost stoodstotno zavarovanega shranjevanja v sefih Centra Zlata, ki je prvo leto tudi brezplačno za vse stranke.

Promocijska ponudba plemenitih kovin

Nakup in prodaja investicijskega zlata in srebra je zelo preprost in hiter postopek, ki ga lahko izvedete v le nekaj minutah. Center Zlata ima vedno na voljo določen del ponudbe s promocijskim popustom, zaradi česar so zlate palice še dostopnejše. Kateri izdelki so trenutno znižani, izveste s klikom na povezavo: promocijska ponudba.

Odkup naložbenega zlata in srebra lahko opravite v novi poslovalnici Centra Zlata v Ljubljani na naslovu Dunajska 159 z možnostjo brezplačnega svetovanja osebno ali po telefonu in prek e-pošte. Nakup je mogoč tudi na daljavo, v spletni trgovini Centra Zlata, kjer so transparentno navedene prodajne in odkupne cene vseh izdelkov.

Če želite tudi vi zaščititi svoje prihranke pred inflacijo in doseči donos z naložbo v naložbeno zlato – najvarnejšo obliko premoženja –, si oglejte ponudbo Centra Zlat s klikom na povezavo naložbeno zlato. Za vsa vprašanja o nakupu ali prodaji smo vam na voljo na telefonskih št. 030/500 499 in 030/500 498 ali prek elektronskega naslova info@centerzlata.com.

*To besedilo je zgolj informativne narave in ne predstavlja naložbenega nasveta.

Naročnik oglasnega sporočila je CENTER ZLATA.