Luka Koper v devetmesečju s petino višjim čistim dobičkom

Brez upoštevanja prejete odškodnine za poškodovano obalno mostno dvigalo, ki ga je junija lani zaradi močnega vetra zadela in zrušila ladja, v višini 9,3 milijona evrov bi čisti devetmesečni dobiček znašal 40,9 milijona evrov in bi bil za tri odstotke višji od primerljivega lanskega.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Luka Koper je v devetmesečju dosegel 57 milijonov evrov oz. 29 odstotkov več. Brez upoštevanja omenjene odškodnine bi EBIT znašal 47,4 milijona evrov oz. osem odstotkov več. Bruto dobiček iz poslovanja se je okrepil za 22 odstotkov na 78,8 milijona evrov (oz. za sedem odstotkov na 69,5 milijona evrov brez upoštevanja odškodnine).

Prihodki družbe Luka Koper so med januarjem in septembrom znašali 165,5 milijona evrov in so bili za sedem odstotkov večji kot leto prej. Čisti dobiček je s 47,7 milijona evrov za 22 odstotkov višji od primerljivega lanskega, EBIT je višji za 30 odstotkov in znaša 55,8 milijona evrov, EBITDA pa se je okrepil za 22 odstotkov na 77,2 milijona evrov.

Ladijski pretovor skupine je v devetih mesecih znašal 18 milijonov ton blaga, kar je na ravni pretovora primerljivega lanskega obdobja. V marcu je bil dosežen rekorden mesečni ladijski pretovor v višini 2,3 milijona ton blaga. Pretovor kontejnerjev se je povečal za osem odstotkov, pretovor avtomobilov pa za devet odstotkov.

Za naložbe je Luka Koper, ki je konec septembra zaposlovala 1217 zaposlenih oz. 11 odstotkov več kot pred enim letom, na ravni skupine namenila 9,5 milijona evrov.

Skupino Luka Koper poleg matične družbe Luka Koper sestavljajo še odvisne družbe Luka Koper Inpo, Adria Terminali, Luka Koper Pristan, Logis Nova, Adria Investicije in podjetje TOC.