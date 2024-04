Samsungova okrepljena umetna inteligenca tudi na predlanskih napravah

Nova različica uporabniškega vmesnika Samsung One UI 6.1 bo tako na voljo uporabnikom pametnih telefonov serije Galaxy S22, pregibnih telefonov Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4 ter tabličnih računalnikov Galaxy Tab S8.

Tako bodo tudi uporabniki teh predlanskih naprav dobili dostop do Samsungovih funkcij umetne inteligence, kot so Iskanje v Googlu z obkroževanjem, Pomoč za pisanje, Tolmač, Sprotni prevod, Pomoč za zapiske, Pomoč za prepis, Pomoč za brskanje, Generativno urejanje, Predlogi za urejanje in Ozadje, generirano z umetno inteligenco. Po januarski predstavitvi novih Samsungovih premijskih telefonov serije Galaxy S24 so te funkcije konec marca že odprli tudi za lanske premijske naprave.