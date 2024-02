Že tretji, tradicionalni pregled trendov, novosti in dobrih (tokrat tudi slabih) praks na marketinško najzanimivejših družbenih omrežjih

Letos so organizatorji združili dva sodobna marketinška dogodka: Dan družbenih omrežij in Dan vplivnostnega marketinga. Udeleženci lahko pričakujejo prenovljeni in obogateni Dan_d, kjer bodo izvedeli vse, kar morajo v letu 2024 vedeti o družbenih omrežjih in vplivnežih.

Znani so govorci Dneva_d

Na Dnevu_d se bo na govorniškem odru zvrstilo več kot 20 tujih in domačih govorcev iz različnih industrij, a z najmanj eno skupno točko – učinkovito rabo in zbujanjem pozornosti na družbenih omrežjih za podjetja. Med njimi bodo izkušena, večja podjetja in mlajša, a nadobudna in inovativna podjetja ter posamezniki, ki bodo delili smernice za leto 2024.

Na odru bodo med drugim predstavniki Dallas Mavericksov, LinkedIna, Hootsuita ter direktorica marketinga najbolj poslušanega podkasta v Evropi.

tukaj. Celoten program je objavljen

Kako Luka Dončić z Dallas Mavericksi zabija koše na družbenih omrežjih?

Becca Genecov, direktorica družbenih omrežij pri Dallas Mavericks, bo predstavila, kako v klubu skrbijo, da so navijači Luke Dončića in ekipe ves čas v stiku z njihovimi priljubljenimi košarkarji. Pa tudi, kako poteka priprava strategije in upravljanje kanalov našega najljubšega kluba.

Becca Genecov, direktorica družbenih omrežij pri Dallas Mavericks Foto: Arhiv ponudnika

Usvajanje hitro spreminjajočega se sveta družbenih omrežij

Udeleženci bodo lahko prisluhnili Grace Andrews, direktorici marketinga najbolj poslušanega podkasta v Evropi The Diary of a CEO, ki ima skupaj deset milijonov sledilcev po različnih kanalih. Grace, na družbenih omrežjih znana tudi pod imenom "The Social Climber", ima družbena omrežja v malem prstu. Na Dnevu_d bo postregla s petimi najpomembnejšimi trendi za leto 2024.

Kako graditi osebno in poslovno digitalno znamko?

Strokovnjakinja iz LinkedIna Amrita Lal bo udeležencem zaupala, kako izkoristiti digitalne platforme, izboljšati svojo digitalno prisotnost in krepiti svojo osebno ali poslovno znamko.

S podatki do zmage

Podjetje Hootsuite velja za sinonim za statistiko o digitalnih trendih in družbenih omrežjih. Francesco Colicci, vodja pri Hootsuite, bo predstavil zadnje trende, ki jih mora poznati vsak strokovnjak za marketing v letu 2024, in nove načine analiziranja podatkov.

Spregledani ne bodo niti primeri dobrih praks na "socialu", ki jih bodo razkrili predstavniki slovenskih agencij (DROM agency, SHIFT, Agencija 101 in Webfluential) in podjetij (Slovenske železnice, Slovenska vojska, Lidl, Mlekarna Celeia, Chipolo in druge). Zadnji sklop bo namenjen vplivnostnemu marketingu, kjer bodo udeleženci prisluhnili podjetnici in vplivnici Petri Parovel, ki bo iz prve roke in na primeru znamke SWY predstavila, zakaj so vplivneži ključni za razvoj znamke, Žanu Žveplanu, kreativnemu direktorju pri Outfit7, ki bo predstavil uspešno kampanjo z MrBeastom, in Noemi Žonta, eni od najbolj priljubljenih potovalnih vplivnic.

Fotogalerija 1 / 2