Žarku Gorenjcu za umor žene 23 let zapora

Sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Žarku Gorenjcu za umor žene iz nizkotnih nagibov izrekel zaporno kazen v višini 23 let. Kot je pojasnil predsednik senata Bernard Tajnšek, si je Gorenjc ženo lastil kot objekt in jo nadzoroval tudi z omejevanjem stikov z družino in prijatelji. Pritožbo na odločitev sodišča sta napovedali obe strani.

Bernard Tajnšek je dodal, da je sodni senat v obsežnem dokaznem postopku ugotovil, da je bila zveza zakoncev simbiotična. Po njegovih besedah sta bila zelo zaljubljena, na dolgi rok pa to ni bilo vzdržno, saj ljubezen izgubi svojo moč.

Na zunaj popolno zvezo je začela načenjati moževa zloraba drog, najprej konoplje, nato kokaina. Zveza pa je začela resno razpadati po rojstvu deklice, s prihodom katere je Žarko Gorenjc nehal biti oboževan objekt, kar je vodilo v zaključek, da mu zaradi otroka razpada zveza. Pred preizkušnjo pa se je zveza znašla tudi zaradi pogojev obdobja covid-19.

Po Tajnškovih besedah je več prič izpovedalo, da je nad ženo začel vršiti fizično nasilje, to se je stopnjevalo, ker se temu ni uprla. Večkrat ji je zagrozil, da jo bo ubil, odvetnici, s katero se je posvetovala, pa je izpovedala, da jo je tudi večkrat davil. Ker je bil obdolženi sprva policist, družbeni ugled pa je užival tudi zaradi službe na Banki Slovenije, je bila žrtev v skrbeh, da ji bo lahko preprečil odhod iz zveze.

"Objekt je raje uničil, kakor da bi ga izgubil"

Pri tem je Tajnšek navedel, da Gorenjc ni mogel preboleti tega, da bi bil zapuščen. "Objekt je raje uničil, kakor da bi ga izgubil," je povzel njegovo osebnostno strukturo. Ob razpadu zveze bi se tudi izvedelo, da pije alkohol, uživa kokain in nad svojo ženo vrši resno nasilje.

Sodni izvedenci so nadalje ugotovili, da je bil obtoženec med kaznivim dejanjem prišteven, sicer zmanjšano, ampak ne bistveno, kar mu je sodišče poleg nekaznovanosti in osebnostne strukture štelo v olajševalne okoliščine. Med obteževalnimi je predsednik sodnega senata naštel dejstva, da je ubil ženo, in to ob prisotnosti hčere, da ni izkazal posebnega obžalovanja in da je ta njegova težnja trajala dalj časa. Do začetka prestajanja zaporne kazni mu je tudi podaljšal pripor.

Pritožbo na odločitev sodišča napovedali obe strani

Sodba še ni pravnomočna, pritožbo pa sta napovedali obe strani. Državna tožilka Ana Kirm je za STA povedala, da je s pravno kvalifikacijo umora iz nizkotnih nagibov zadovoljna, vendar se ne strinja z olajševalnimi okoliščinami, ki jih je naštelo sodišče. Dodala je, da bo počakala na sodno odločbo, nato se bo odločila o pritožbi, ki bo po njenih besedah šla v smeri dolžine kazenske sankcije, ki jo je predlagala v višini 28 let. V preostalem je sodišče sledilo predlogom tožilstva, je dejala.

Zagovornik obdolženega Gorazd Fišer je za STA ocenil, da je sodišče sprejelo pravno opredelitev državne tožilke, s katero se sam ne strinja. Meni, da sodišče ni dovolj raziskalo, ali je bil obtoženec v času storitve kaznivega dejanja prišteven ali ne, na sodbo bo vsekakor vložil pritožbo.

Tožilstvo je Gorenjcu očitalo, da je 36-letno ženo marca 2021 umoril v domači hiši v bližini Grosupljega, saj ga je ta po letih psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja hotela zapustiti. Nekaj ur po dogodku naj bi se Gorenjc v družbi očeta prijavil sam in se predal policiji.