Zadavil ga je njegov piton #foto

Ljubitelja in lastnika kač Daniela Brandona je v lastnem domu ubil njegov piton. "Piton se je verjetno počutil ogroženega in zato napadel," je za tuje medije povedal mrliški oglednik Andrew Bradley.

31-letni oboževalec plazilcev je 16 let gostil deset kač in dvanajst tarantel, in to kar v svoji sobi, v družinski hiši na jugu Anglije.

Mrliški oglednik je povedal, da ni dvoma o tem, da je Brandon umrl zaradi zadušitve. Piton z vzdevkom Majhen je bil ob prihodu prič namreč izpuščen iz kletke, a se je v bližini njegovega trupla skrival pod omaro.

Brandon je bil lastnik kar desetih kač. Foto: Facebook

Žrtvina mati je dejala, da je njen sin pitona dobil že, ko je bil ta še čisto majhen. "Pitona se ni nikoli bal in zavedal se je njegove moči," je še povedala.

Pitoni svoj plen zdrobijo

Afriški piton je vrsta nestrupene kače, ki lahko doseže sedem metrov in tehta do 90 kilogramov. Piton ni strupen, je pa zelo močen, zato lahko svoj plen zaduši oziroma zdrobi, nato pa celega pogoltne.