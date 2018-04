V trčenju s tovornjakom umrl motorist

Poškodbe so bile tako hude, da je motorist umrl na kraju nesreče. (Fotografija je simbolična.) Foto: Ana Kovač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je zgodila ob 18.40, ko je 19-letni motorist vozil na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani iz smeri Poti Rdečega križa proti Vidičevi ulici, so sporočili z Generalne policijske uprave. Ko je pripeljal do križišča, kjer vozišče iz desnega nepreglednega ovinka poteka v ravnino, je dohitel tovorno vozilo 53-letnega voznika, ustavljeno pred križiščem.

Trčil v ustavljen tovornjak in nato še v avto

Da bi preprečil trčenje v zadnji del tovornega vozila, je motorist začel zavirati in se umikati v levo, vendar je kljub temu z zadnjo desno stranjo motornega kolesa trčil v zadnji levi vogal tovornega vozila.

Po trčenju je motorista odbilo v levo in naprej v smeri vožnje. Pri tem je s sprednjim delom motornega kolesa čelno trčil v osebni avtomobil, s katerim je takrat nasproti pravilno pripeljal 48-letni voznik.

Motorist je bil v trčenju tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče.

V zadnjih 24 urah 114 nesreč

V zadnjih 24 urah so policisti obravnavali 114 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so obravnavali še 58 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj.