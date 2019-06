V Strunjanu iz morja izvlekli neodzivno osebo, oživljanje ni pomagalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kopališču Strunjan v Občini Piran so okoli 18. ure iz morja izvlekli neodzivno osebo. Reševalci iz vode so jo nemudoma začeli oživljati, vendar je oseba kljub takojšnji pomoči umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.