V Moravskih Toplicah se je smrtno ponesrečil motorist

Kljub vsemu trudu reševalcev in zdravniške ekipe je bil motorist tako hudo ranjen, da je dve uri kasneje umrl v bolnišnici. (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Nesreča se je zgodila okoli dvanajste ure, potem ko je 64-letni voznik motornega kolesa med vožnjo iz Murske Sobote proti Hodošu, zunaj naselja Martjanci, med prehitevanjem trčil v osebni avtomobil, s katerim je voznica v tistem trenutku pravilno zavijala levo, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Voznik motornega kolesa je bil v nesreči tako hudo poškodovan, da je kljub trudu reševalcev in zdravniške ekipe dve uri kasneje v bolnišnici Rakičan umrl.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 20 se jih je poškodovalo lažje, sedem pa huje. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj.