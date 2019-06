V Ljubljanico potonilo domnevno ukradeno vozilo

V Ljubljanico je nekaj pred 18. uro potonilo prazno osebno vozilo. Vozilo so v reki poskusili najti potapljači Gasilske brigade Ljubljana, a so zaradi premočnega rečnega toka intervencijo zaključili. Policisti sumijo, da gre za vozilo, ki je bilo malo pred tem ukradeno.

Očividec si je uspel zapisati registrsko oznako, opazil pa je tudi, da v vozilu ni bilo ljudi. Kraj, kjer je vozilo potonilo, so pregledali policisti in gasilci, ki vozila niso našli, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti sumijo, da je bilo vozilo ukradeno

Policisti so prav tako malo pred 18. uro prejeli obvestilo o tatvini črnega audija. Glede na opis očividca in registrsko oznako domnevajo, da gre za vozilo, ki je bilo opaženo v reki. Policisti okoliščine obeh dogodkov še preiskujejo. Ko bo mogoče, bodo ponovno poskusili najti vozilo v reki in ga izvleči, so sporočili.