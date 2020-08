V kombiju prevažal 15 nezakonitih prebežnikov

Policisti so zgodaj zjutraj na Kastelcu ustavili kombi, v katerem je 55-letni državljan Slovaške prevažal 15 državljanov Bangladeša, so sporočili s koprske policijske uprave. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, postopkov s tujci pa še niso zaključili.

O nezakonitih prehodih državne meje poročajo tudi z območja mariborske policijske uprave. Na mejnem prehodu Gruškovje so policisti v sredo ob 8.40 na priklopnem tovornem vozilu registrskih oznak BiH odkrili osem skritih tujcev, ki so želeli nedovoljeno vstopiti v našo državo. Med njimi je bilo šest državljanov Maroka, en Iračan in en Egipčan. Po končanem postopku so policisti tujce vrnili na Hrvaško.

Včeraj ob 18.45 pa so hrvaški varnostni organi slovenske policiste obvestili, da je z mejnega prehoda Macelj v gozd v smeri Slovenije pobegnilo šest prebežnikov. Slovenski policisti so takoj blokirali celotno območje, danes ob 5.45 pa so dvesto metrov od mejnega prehoda Gruškovje prijeli šest državljanov Maroka. Vse tujce so predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z mariborske policijske uprave.