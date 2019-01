Na različnih koncih Slovenije v prometnih nesrečah umrli dve osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na regionalni cesti med Dornberkom in Branikom se je popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Na škofjeloški obvoznici pa sta silovito trčila dva osebna avtomobila. En voznik je umrl na kraju nesreče, drugi je telesno poškodovan.

Novogoriški policisti so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom na regionalni cesti med Dornberkom in Branikom. Po prvih ugotovitvah sta bili v hudi prometni nesreči udeleženi dve osebni vozili. Ena oseba, ki je bila sopotnica, je na kraju prometne nesreče podlegla telesnim poškodbam. Prav tako sta bila v prometni nesreči telesno poškodovana tudi oba udeležena voznika, so sporočili s policijske uprave Nova Gorica.

Prometni policisti nadaljujejo ogled tragične nesreče in zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine prometne nesreče. Več podrobnosti bodo javnosti lahko posredovali kasneje.

Krvavo tudi v Škofji Loki

Na škofjeloški obvoznici pa sta okoli 15.30 silovito trčila dva osebna avtomobila s po enim udeležencem. En voznik je na kraju umrl, drugi je telesno poškodovan. Ogled kraja prometne nesreče še poteka.

Cesta je zaprta, obvoz je možen po stari cesti skozi mesto. Več podatkov bodo policisti sporočili po zaključenih aktivnostih, predvidoma jutri.