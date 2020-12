V delovni nesreči umrla 51-letnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkova delovna nesreča v podjetju na območju Kanižarice je bila usodna za 51-letnico. Po prvih ugotovitvah črnomaljskih policistov se je ob premikanju kovinskega odra odlomilo eno od koles, oder pa se je nagnil in padel na delavko. Na kraju so jo oskrbeli reševalci, nato pa je v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrla, so sporočili s policije.