Tragičen začetek motoristične sezone. Pri Bohinju umrl motorist

Pomlad vsako leto na ceste znova pritegne motoriste. A žal tudi mediji vsako pomlad poročamo o smrtnih žrtvah med motoristi, saj ti niso še v formi, ceste so hladne, na njih je še zimski posip, ostali vozniki jih tudi še niso navajeni, zaradi česar prihaja do nesereč. Tako je tudi danes. Okoli 15.20 je v Soteski pri Bohinju umrl motorist.

Motorist je nesrečo povzročil sam, po podatkih kranjske policijske uprave je med vožnjo proti Bledu v ovinku zapeljal naravnost in silovito trčil v betonsko kamnito brežino. Umrl je na kraju nesreče. Pokojni motorist je tretja letošnja smrtna žrtev na gorenjskih cestah.

Policija zato vse udeležence v prometu vnovič poziva k upoštevanju pravil in izogibanju nevarnim situacijam. Sposobnosti motoristov pa ob začetku sezone niso še na ravni preteklega leta, zato je treba biti ob nabiranju kilomterov zelo previden, dodajajo.

Tudi asfalt je še hladen, ponekod je še pesek od zimskega posipa, na cestah so tudi nove poškodbe. Ceste pa so v toplih pomladnih dneh tudi že zasedli kolesarji, zato policija druge skupine voznikov opozarja, naj kolesarjev in motoristov ne spregledajo.