Tragičen dogodek na slovenski obali

V ponedeljek ob 14.10 so bili koprski policisti obveščeni o padcu ženske v vodo na plaži v Fiesi.

Foto: Občina Piran

V ponedeljek je 57-letna državljanka Nemčije v Fiesi padla v vodo in umrla, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Koprski policisti so na kraju tragičnega dogodka ugotovili, da je 57-letnica izgubila ravnotežje in padla v vodo. Takoj so začeli oživljanje, a je zdravnik na kraju potrdil smrt.

Sumljivih okoliščin niso zaznali, so še sporočili s policije.