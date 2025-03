Tragedija v gozdu pri Slovenskih Konjicah: moškemu ni bilo več pomoči

V gozdu na Zbelovski Gori, naselju v občini Slovenske Konjice, se je pretekli konec tedna pri spravilu lesa zgodila tragična nesreča. Na moškega je med podiranjem padlo večje drevo in mu povzročilo tako hude poškodbe, da je umrl, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Hujša nesreča pri spravilu lesa se je pretekli konec tedna zgodila tudi v Gornjem Gradu, kjer se je hudo poškodoval 39-letni občan, ki mu je drevesno deblo ukleščilo nogo, so še sporočili s PU Celje.

V zadnjih treh dneh so na PU Celje sicer prejeli 190 interventnih klicev, med katerimi so prednjačili klici s področja prometne varnosti, splošne kriminalitete ter javnega reda in miru, nekaj obravnavanih primerov pa je bilo tudi s področja mejnih zadev in tujcev.



Med drugim so posredovali pri treh prometnih nesrečah s hudimi poškodbami ter vlomih v stanovanjsko hišo, skladišče, vozilo in parkomat.