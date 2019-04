Tatovi v domu upokojencev: 87-letnici s kartice ukradli 2.500 evrov #video

Starostniki iz doma upokojencev na Ptuju so prepričani, da jim nekdo že več mesecev krade denar. Neznani predrznež naj bi eni izmed stanovalk ukradel bančno kartico in z nje dvignil 2.500 evrov. Tat je več kot očitno izkoristil pomanjkanje nadzora, saj se po sobah, kot kaže, lahko sprehaja kdorkoli.

Neznanec je januarja 87-letni stanovalki iz nočne omarice ukradel bančno kartico. Ker je bila ob njej zapisana PIN-številka, je tat na bankomatu dvignil kar 2.500 evrov. To pa v zadnjih mesecih ni bila edina tatvina v ptujskem domu upokojencev, so poročali na Planetu.

Policisti obravnavajo šest podobnih tatvin

Ptujska policija namreč obravnava kar šest podobnih primerov. Večinoma so stanovalci ostali brez manjših vsot denarja, v začetku aprila so nekemu stanovalcu iz nočne omarice odtujili 100 evrov. "Vsa omenjena kazniva dejanja so bila izvedena na enak način. Neznani storilec je izkoristil nepazljivost oškodovancev in iz doma odtujil denar," je pojasnil komandir Policijske postaje Ptuj Aleš Hanžekovič.

Pred leti je stanovalcem denar kradla ena izmed zaposlenih, to so nato iz krivdnih razlogov odpustili. Tokrat naj bi denar odnašal nekdo od obiskovalcev, ki lahko zelo enostavno pridejo v dom. "Ker so ljudje lahko mirno prihajali od zunaj, je seveda mogoče, da so se takšne kraje tudi dogajale," pravi stanovalka Ljubica Šuligoj.

Na dveh vhodih popolnega nadzora nad obiskovalci ni

Glavni vhod je sicer že zdaj pod videonadzorom, a v domu sta še dva vhoda, kjer popolnega nadzora nad tem, kdo vstopa, ni. Zdaj bo to očitno drugače, je dejala direktorica Doma upokojencev Ptuj Jožica Šemnički: "Zdaj bo vstop v dom mogoč le pri enem vhodu, vsi obiskovalci pa se bodo javili na recepciji."

Vodstvo stanovalcem sicer tudi v hišnem redu odsvetuje, da pri sebi hranijo večje vsote denarja, pri dodatnih ukrepih za varnost pa zdaj tesno sodelujejo tudi s policijo. "Stanovalci naj zaklepajo sobe, zaklepajo denar v predale in tako onemogočijo storilcem, da si denar prilastijo," je povedal Hanžekovič. Po domu in okolici se namreč pogosto potikajo ljudje, ki tu nimajo svojcev, so še poročali na Planetu.