Svojci pogrešajo 15-letnico iz Pirana. Ste jo videli?

Vse, ki bi opazili pogrešano, naj informacije posredujejo policiji. Foto: policija Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, je izjemno vitka in ima daljše temno rjave lase. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črne natrgane kavbojke, svetlo moder pulover s kapuco in črno bundo. Obuta je v belo črne športne copate znamke Nike, s seboj pa ima črn nahrbtnik znamke Adidas, so sporočili s celjske policijske uprave.

Vse, ki so jo opazili, na Policijski upravi Celje prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 03 54 26 400 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.