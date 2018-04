Strelca v sobotnem dogajanju v Portorožu še vedno iščejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijo so v soboto okoli 19.30 obvestili o streljanju v Portorožu. Poškodovan je 38-letni moški, ki so ga odpeljali najprej v izolsko bolnišnico, nato pa naj bi ga preselili v ljubljanski klinični center. Po navedbah radia naj bi bil 38-letnik, ki je v kritičnem stanju, stari znanec policije.

Policisti so takoj po dogodku postavili blokadne točke in storilca še iščejo

Po sobotnem poročanju Primorskih novic naj bi neznanec na osrednji plaži nenadoma začel streljati na skupino mlajših moških. Zavladala je panika, enega moškega je zadel. Ranjenec se je nato zatekel v bližnji lokal.

Prestrašeni sprehajalci so se razbežali vsak na svoj konec, s prizorišča pa je zbežal tudi moški, ki naj bi streljal. Policija je takoj začela iskanje in postavila blokade, a ga do zdaj še niso našli.