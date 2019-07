Ste videli srebrnega audija? Policija prosi za pomoč

Policisti so bili v ponedeljek okoli poldneva obveščeni o ropu v hotelskem kompleksu Adria v Ankaranu. Neznani storilci so ukradli večjo vsoto denarja, v ropu pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Koper. Koliko denarja so odnesli, niso navedli.

Policija storilcev še ni izsledila, je pa pridobila posnetek osebnega vozila, ki bi lahko bil povezan s kaznivim dejanjem. Gre za osebni avtomobil znamke Audi A6 Allroad, karavanske izvedbe, sive barve. Registrske oznake na posnetku niso prepoznavne.

Policisti naprošajo javnost, da jih v primeru kakršnihkoli koristnih podatkov, ki se nanašajo na morebitna opažanja takšnega vozila na območju slovenske obale in okolice, o tem obvestijo v čim krajšem času.

Koristne podatke lahko posredujejo s klicem na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno s klicem na številko 080 1200.